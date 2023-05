Mister Fitness Supermodel, sarà il padovano Luca Picco a rappresentare l'Italia in Vietnam

È Luca Picco di Piove di Sacco il concorrente che rappresenterà l’Italia alla Finale mondiale di Mister Fitness SuperModel, che si terrà in Vietnam il 20 maggio.

Luca Picco

Luca ha partecipato alla Finale Nazionale di Mister Italia 2022 tenutasi ad Arta Terme (Udine) e in quell’occasione ha vinto la fascia di Mister Fitness Italia 2022, titolo che è abbinato al concorso mondiale che si svolgerà dal 14 al 22 maggio tra Ho Chi Minh e Phan Tiet city sulla costa vietnamita. Luca Picco ha 21 anni, è alto 187 con capelli biondi e occhi azzurri, lavora come impiegato presso il Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) e nel tempo libero fa il modello. Si definisce determinato, un po’ permaloso e disponibile. Lo sport che preferisce e che pratica a livello professionale è il calcio: gioca infatti con il Legnaro. Il suo idolo è Cristiano Ronaldo, personaggio che un giorno vorrebbe incontrare. Il suo percorso nel mondo dei concorsi di bellezza è iniziato lo scorso anno quando per mettersi in gioco ha partecipato ad una selezione di Mister Italia aggiudicandosi una fascia che lo ha portato ad Arta Terme alla finale nazionale. Mister Italia è un concorso che è nato nel 1983 ed è collegato da anni ai maggiori concorsi di bellezza mondiali come Mister Mondo, Mister Universo, Mister International e da quest’anno anche con Mister Supranational dove a luglio vi parteciperà Luca Camattari - Mister Italia 2022.