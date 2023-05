Tra tradizione e innovazione: Cna Padova premia i Maestri Artigiani del territorio

Dal settore del benessere al legno-arredo, dall’autoriparazione alla moda: sono 25 protagonisti dell’imprenditoria locale, tra tradizione, manualità, cultura del lavoro ma anche tanta voglia di innovarsi. Sono gli associati Cna che hanno ottenuto la qualifica di nuovi Maestri Artigiani, riconosciuta dalla Regione Veneto per premiare i percorsi d’impresa artigiana d’eccellenza evidenziando l’impegno nel portare nel futuro il patrimonio di professionalità ed esperienze maturate nel tempo.

Cna Padova

CNA Padova e Rovigo li ha presentati e premiati nel corso di un evento dal titolo “Raccontare i Maestri Artigiani” martedì 16 maggio al Caffè Pedrocchi di Padova. La cerimonia ha suggellato un ideale passaggio di consegne generazionale, visto che a consegnare i premi sono stati gli studenti delle scuole tecniche del territorio, IPSIA Bernardi, ITI Severi, ITS Red, IIS Duca degli Abruzzi, IIS Valle, ITS Cosmo Ruzza. Presenti alla cerimonia anche Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo Economico e Paola Berto, consigliera provinciale con delega alle Politiche per lo Sviluppo Economico. «Quella del Maestro è una figura che valorizza il ruolo dell’artigiano come portatore di un patrimonio di conoscenze da salvaguardare e trasmettere alle future generazioni» dichiara Luca Montagnin, presidente di CNA Padova e Rovigo. «Il passaggio generazionale è un tema chiave per tante piccole imprese, così come lo è la ricerca di giovani figure professionali adeguatamente formate. Per questo abbiamo voluto coinvolgere nella cerimonia tanti ragazzi delle scuole superiori e ITS del Padovano. Ma i nostri Maestri sono protagonisti anche più in generale dell’economia del territorio, e la partecipazione a questo evento di tanti sindaci della provincia lo testimonia».

I premiati

Per la categoria del benessere: Cinzia Furlan dell’impresa SUSY E CINZIA SAS, Roberto Buson e Nicoletta Luise dell’impresa ATHENA BEAUTY CLUB, Matteo Massarotto dell’impresa MASSAROTTO MATTEO, Michele Giunchi dell’impresa EMME PARRUCCHIERI, Giancarla Tasso dell’impresa SALONE EVALUNA, Cristina Maniero dell’impresa MC STUDIO SAS. Per la categoria autoriparatori e impiantisti: Sergio Faggin dell’impresa FAGGIN AUTO, Luca Gobbi dell’impresa GOBBI MOTO, Daniele Donà dell’impresa DANIELE DONA’, Marco Moro dell’impresa MORO’S GARAGE. Per la categoria Meccanica: Carlo Novelletto dell’impresa MECCANICA NOVELLETTO, Ivan Frasson dell’impresa VENETA COSTRUZIONI METALLICHE, Valter Meneghello dell’impresa MECCANICA MENEGHELLO SAS. Per le categorie legno ed edilizia: Vittorio Saoncella dell’impresa SAONCELLA, Mario Francescon dell’impresa Arredamenti Francescon, Enrico Cogo dell’impresa DITTA COGO ENRICO. Per la categoria alimentaristi: Nicola Innocenti dell’impresa BIRRIFICIO ESTENSE, Gianpietro Sgarbossa dell’impresa PASTICCERIA AURORA. Per la categoria fotografi e artistico: Filippo Bilato dell’impresa BICAMA, Stefano Baldin dell’impresa TUZZA FOTOGRAFIA, Mauro Brazzo dell’impresa BRAZZO MAURO, Matteo Danesin dell’impresa DANESIN MATTEO. Per le categorie odontotecnici e Federmoda: Patrizio Marcato dell’impresa MAVI, Nunzio Rosa dell’impresa RDB.

Maestro Artigiano

È il riconoscimento ufficiale voluto dalla Regione del Veneto per premiare le attività di territorio che hanno attitudine per la trasmissione delle competenze, ma anche abilità e doti di gestione manageriale della propria attività. Possono richiederlo tutte le imprese artigiane che rispettano specifici requisiti legati all’anzianità professionale, al possesso di titoli di studio, premi o riconoscimenti ufficiali e con predisposizione all’insegnamento della professione.