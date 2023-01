Guido Zandonà è il primo gelatiere "Maestro artigiano" della città di Padova

Anche la Città di Padova può vantare, tra i suoi imprenditori di gelateria, un “Maestro artigiano” riconosciuto dalla Regione del Veneto: si tratta di Guido Zandonà, della gelateria Ciokkolatte di piazza dei Signori.

Guido Zandonà

Guido Zandonà, nonostante la giovane età (poco più di 40 anni) ha al suo attivo una più che decennale esperienza come gelatiere artigiano, anni durante i quali non sono mancati i riconoscimenti: due primi posti nel 2015 all’evento “Cibo da strada” e “Il Gastronauta” (seguito dal secondo posto l’anno successivo); 3 primi posti nel 2016 al festival italiano del gelato artigianale (giuria tecnica e giuria popolare) e al concorso gelato world tour; il primo posto (giuria popolare) al Sherbeth festival di Palermo nel 2017; il primo posto nel concorso triveneto del Gelato a due alla MIG di Longarone nel 2019 (seguito dal secondo posto alla finale internazionale dello stesso concorso); terzo posto alla finale internazionale del concorso Gelato a due alla MIG di Longarone nel 2021. In Ciokkolatte, Zandonà si occupa, oltre che della produzione del gelato, anche della fornitura, ricercando con attenzione le migliori materie prime e i più qualificati fornitori, andando anche a visitare in loco le aziende, al fine di verificarne la qualità. Da molti anni la gelateria Ciokkolatte si è specializzata nella produzione di gelati artigianali che rispondano alle diverse esigenze alimentari e intolleranze dei consumatori, creando ad esempio anche una linea vegan, che prevede l’uso di ingredienti di origine non animale. Dal laboratorio sono inoltre stati eliminati tutti i prodotti che potessero contenere glutine, in modo da poter proporre gelato gluten-free (ovviamente coni compresi). Particolare attenzione viene posta anche all’uso degli zuccheri, con l’adesione fin dal 2018 al progetto “Health Chef” di Venice Promex. Molti anche i corsi di formazione che hanno visto Zandonà protagonista, in qualità di relatore, nello spirito di divulgazione e di diffusione della conoscenza dell’arte gelatiera che anima l’attività del “neo-maestro”, che è anche responsabile regionale dell’associazione “I gelatieri artigiani”, membro dell’associazione “Artisti del gelato” e del “GAT – Gelatieri Artigiani Triveneto”, nonché co-fondatore del gruppo gelatieri “Contaminazioni stellate”.

Maestro artigiano

«Essere inserito nel registro dei Maestri Artigiani riconosciuti dalla Regione del Veneto – dichiara Zandonà – è per me e per tutto il gruppo di Ciokkolatte una grande soddisfazione per il lavoro fino ad oggi fatto: il nostro obiettivo di valorizzare la cultura e la tradizione del gelato artigianale di qualità e soprattutto il gelato di tradizione veneta è spinto dall’idea che per farlo non si debba venerare le ceneri della tradizione ma si debba custodirne e alimentarne il fuoco, con passione, studio, impegno e coraggio». Zandonà è il quinto gelatiere che la Regione Veneto ha nominato “Maestro” e il secondo in provincia di Padova, dopo la nomina, avvenuta lo scorso anno, di Giuseppe Schizzerotto della Gelateria “Vaniglia e Cioccolato” di Este. «Poter vantare tra i nostri associati . dichiara Filippo Segato, Segretario dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova – entrambi i maestri gelatieri della provincia è un onore e anche un riconoscimento per la continua e costante attività di sostegno e aggiornamento che svolgiamo nei confronti delle attività associate».