Un aiuto contro i furti: torna il servizio di marchiatura gratuita delle biciclette

Sabato 12 settembre riparte, dopo la pausa estiva, il servizio della marchiatura delle biciclette dell’amministrazione Comunale, in collaborazione con FIAB Amici della Bicicletta di Padova.

Quando e dove

Ogni sabato dalle ore 10 alle 12 in viale Codalunga, 1 bis, sarà possibile marchiare la propria bicicletta. Per ottenere la marchiatura, il cui servizio è gratuito, è necessario presentarsi con la bicicletta con il codice fiscale e un documento di identità. Per ridurre i tempi di attesa è suggerita la compilazione del modulo on line scaricabile dal sito www.padovanet.it (marcatura biciclette).

Cos'è la marchiatura

La marchiatura è un sistema semplice, sicuro e gratuito che permette alle forze dell’ordine, in caso di furto e ritrovamento, di rintracciare e di riconsegnare in tempi brevi la bicicletta al legittimo proprietario attraverso il codice fiscale punzonato sul telaio della bicicletta.

Un badge

Al termine viene consegnato al proprietario un badge personalizzato chiamato "bicicard". La "bicicard" deve essere conservata dal proprietario della bicicletta e consegnata all'eventuale utilizzatore abituale del mezzo. In caso di vendita o cessione della bicicletta il nuovo proprietario può scegliere se conservare la "bicicard" con i dati del precedente proprietario o ristamparla e marchiare la bicicletta con il nuovo codice fiscale. In caso di smarrimento della "bicicard" è possibile richiedere la ristampa con un costo di 2 euro.

Il calendario delle marcature straordinarie

Il settore Mobilità ha organizzato inoltre delle marcature straordinarie secondo questo calendario:

Mercoledì 16 settembre dalle ore 9 alle 12 Parco Villa Berta in via Vigonovese 141;

Giovedì 17 settembre dalle ore 9 alle 12 Casa Ivo Scapolo, via Sanmicheli 65;

Venerdì 18 settembre dalle ore 9 alle 12 ARPAV, via Ospedale 24;

Domenica 20 settembre dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 Sala Nassirya, Piazza Capitaniato;

Lunedì 21 settembre dalle ore 9 alle 12 Centro civico, Piazza Donatori Sangue 10;

Martedì 22 settembre dalle ore 9 alle 12 Parco via Piacentino 29;

Mercoledì 30 settembre dalle ore 9 alle 12 Area interna Ospedale civile;

Sabato 3 ottobre dalle 9 alle 12, Prato della Valle, sottoportico Loggia Amulea;

Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 12, via Vicenza 17;

Martedì 13 ottobre dalle 9 alle 12, via Portello;

Mercoledì 14 ottobre dalle 9 alle 12 via Gradenigo 6;

Sabato 17 ottobre dalle 9 alle 12, via Tirana 23;

Martedì 20 ottobre dalle 9 alle 12, Palazzo del Bo.

Quando la marcatura straordinaria si svolge nella giornata di sabato non viene effettuata quella in viale Codalunga.

Ad oggi sono quasi 17mila le bici marchiate dal Comune di Padova.