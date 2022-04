Maritozzo week, nella settimana del 25 aprile la pasticceria Marisa li propone in verde, in bianco e in rosso

Soffici focacce farcite, leggere come una nuvola, con panna montata e tre diverse combinazioni: verde, bianco e rosso. Un dolce semplice ed essenziale che affonda le sue radici nell’antica Roma.

Quando e come prenotarli

La voglia di addentarli è quasi irresistibile, e nella settimana del 25 aprile la pasticceria Marisa di Arsego li propone in verde, in bianco e in rosso.

Una vera e propria "Maritozzo week" che va da giovedì 21 a lunedì 25 aprile. I dolci si possono prenotare telefonando, passando in negozio o semplicemente visitando il sito https://pasticceriamarisa.it/landing-page/maritozzi-2022/

I maritozzi

Maritozzo Verde

Crema alla vaniglia, caramello salato alla vaniglia, crema montata al pistacchio.

Euro 4,50 ciascuno

Maritozzo Bianco

Crema alla vaniglia, pralinato croccante, doppia panna.

Euro 4,50 ciascuno

Maritozzo Rosso

Crema alla vaniglia, caramello ai frutti rossi, doppia panna e fragole di bosco fresche.

Euro 5,50 ciascuno

Info

Pasticceria Marisa

Via Roma, 422 a San Giorgio delle Pertiche (PD)

Telefono +39 049 9330079

info@pasticceriamarisa.it

Info web

https://pasticceriamarisa.it/landing-page/maritozzi-2022/

Foto articolo da comunicato stampa