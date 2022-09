Da Biologia all'oro: Mattia Bottolo, studente Unipd campione del mondo di volley

Domenica 11 settembre a Katowice (Polonia) uno studente dell'Università di Padova si è messo al collo la medaglia più pregiata ai campionati mondiali di pallavolo con una storica impresa che alla nostra nazionale non riusciva da 24 anni.

Mattia Bottolo

Mattia Bottolo, studente di biologia all'ateneo patavino, ha conquistato il titolo mondiale in un’epica finale battendo la Polonia in casa. Mattia è un esempio di come il progetto doppia carriera (di cui ha usufruito nel 2021 in virtù dell’accordo in essere tra Università di Padova e Kioene ma anche per il titolo conquistato agli Europei) possa aiutare gli studenti motivati a conciliare, anche praticandolo ai massimi livelli, lo sport agonistico e la carriera universitaria. Dopo la visita al Presidente Mattarella l’atleta ieri, lunedì 12 settembre, ha anche avuto la sorpresa di una telefonata della Magnifica Rettrice Daniela Mapelli che si è congratulata con lui per la grande impresa, invitandolo a venire a trovarla al Palazzo Bo.