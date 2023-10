Maurizio Drago riceve a Termoli il premio Internazionale “Molise in Turismo”

In occasione della giornata mondiale del turismo del 27 settembre scorso la Regione Molise ha premiato alcuni giornalisti che con i loro articoli hanno interpretato quanto questa piccola regione può offrire, condizionando positivamente i lettori e i telespettatori ad approcciarsi e a visitare questo bel territorio.

La motivazione

Il premio internazionale “Molise in turismo” si è svolto a Termoli dove Maurizio Drago ha ricevuto l’ambito riconoscimento dalle mani del presidente della giunta regionale Molise Francesco Roberti e dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti Vincenzo Cimino proprio per aver effettuato dei servizi giornalistici sul Molise. La motivazione recita: “Le radici di un popolo, quello molisano, vivono senza perdersi in concetti di particolare complessità. Merito a te, Maurizio, di aver concretizzato richiami di una sensibilità dal valore antietnocentrico”.

Gli altri premiati

Una apposita commissione presieduta dal Commissario Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo l’on. Remo di Giandomenico e da Rossella Iannone, hanno decretato il premio a Maurizio Drago. Gli altri giornalisti premiati: Livio Leonardi per il suo programma di Rai1 della domenica mattina “Paese che vai”, Stefano Passaquindici del Giornale, Mario Placidini di Tv2000, Silvana Benedetti e Franca Scotti.

Foto articolo da comunicato stampa