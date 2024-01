Max e Alexa de "La Folperia" concorrenti al gioco di Nicola Savino

Nella puntata di lunedì 15 gennaio di "100% Italia" condotta da Nicola Savino, in onda tutte le sere su TV8, ci saranno anche Max e Alexa che tutti conoscono per essere quelli de "La folperia", che soprattutto nei week end viene presa d'assalto da padovani e turisti. Le loro specialità di pesce, sopratutto il folpo, sono da anni un appuntamento irrinunciabile per molti che apprezzano le loro proposte gastronomiche che va di pari passo con la loro simpatia e allegria.

Il programma a cui partecipano è un gioco in cui l'obiettivo è riconoscere cosa preferiscono gli italiani quando si parla di gusto. Un quiz che si basa sui sondaggi dove un campione di 100 persone è stato scelto per rappresentare gli italiani su vari argomenti. Tra questi ci sono, ad esempio, costume, società, spettacolo, musica, sport, cucina. Due squadre, composte da due concorrenti, si sfidano in tre round per indovinare i le loro risposte.

Il gioco si basa sui sondaggi certificati dal Dottor Livio Gigliuto, Presidente esecutivo dell’Istituto Piepoli. Le domande sono poste a 100 persone – gli italiani – di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, e che rispecchiano perfettamente il paese per sesso, ceto sociale, istruzione. Sono loro che costituiscono il campione rappresentativo della popolazione italiana, chiamato a rispondere sugli argomenti più diversi, di volta in volta frivoli o più seri: costume, abitudini quotidiane, società, spettacolo e altro ancora.