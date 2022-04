Il mercato di Prato della Valle si terrà anche domenica 1 maggio: l'annuncio

I turisti che saranno in città per il primo maggio e che, com’è consuetudine, non mancheranno di fare una capatina al Santo o a Santa Giustina, troveranno in Prato della Valle anche il mercato. Non il classico mercato del sabato con tutti i banchi e tutte le merceologie, ma una edizione ridotta con 40 banchi non alimentari.

Mercato in Prato

A spiegare le motivazioni è Ilario Sattin, presidente degli ambulanti della Fiva Ascom Confcommercio di Padova: «Abbiamo pensato di offrire ai turisti anche l’occasione di vedere il Prato non solo come elemento urbanistico-architettonico della città unico al mondo, ma anche come centro pulsante della vita cittadina. I banchi saranno posizionati tra via Luca Belludi, fronte a Palazzo Angeli per scendere poi verso la Loggia Amulea. In questo modo abbiamo voluto offrire per l'1 maggio anche un’occasione a queste nostre imprese familiari che sono state fra le più colpite dai lunghi due anni di pandemia». “Il mercato del Prato”, così come viene indicato nella locandina che lo promuove sui social, seguirà l’orario del mercato del sabato, ovvero fino alle 19.