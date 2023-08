"Mi curo di me", al via la nuova iniziativa contro la violenza di genere

Un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere (e non solo) e per contribuire, con la partecipazione dei commercianti del territorio, a sostenere i progetti rivolti alle donne vittime di violenza fisica o psicologica: al via l’iniziativa “Mi curo di me”, una nuova proposta messa in campo dalla Commissione pari opportunità del Comune di Albignasego.

Una due giorni aperta a tutti in programma a inizio settembre, sabato 2 e domenica 3, a sostegno del Centro Veneto Progetti Donna, associazione di volontariato che supporta le donne vittime di violenza e gestisce centri antiviolenza, sportelli e case rifugio con oltre 11mila donne accolte dal 1990 ad oggi. Sabato 2 settembre i commercianti saranno coinvolti nel proporre ai loro clienti una donazione di un euro per ogni acquisto a favore dell’associazione, mentre domenica 3 settembre dalle 15 alle 18 nel Parco di Villa Obizzi saranno presenti un’estetista e un'attività di parrucchiera che hanno offerto gratuitamente la loro disponibilità per realizzare servizi gratuiti ai cittadini in cambio di una donazione al Centro Veneto Progetti Donna. In piazza anche esperti legali e forze dell’ordine a disposizione per offrire informazioni e indicazioni sul tema del contrasto alla violenza di genere. Sempre nella giornata di domenica, a partire dalle ore 18 Villa Obizzi ospiterà un incontro gratuito aperto al pubblico che affiancherà al Centro Veneto Progetti Donna, invitato a presentare i propri servizi e ad affrontare il tema della violenza di genere, la presenza di un’oncologa, la dottoressa Eleonora Mioranza dell’Istituto oncologico veneto di Padova, con un intervento informativo dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

«Le cronache, anche in questi giorni - afferma Filippo Giacinti, sindaco di Albignasego - confermano l’urgenza del tema della violenza di genere e la necessità di investire ancora di più sia sulla sensibilizzazione sia a sostegno di interventi a favore delle vittime. Il nuovo progetto della Commissione pari opportunità va proprio in questa direzione». Aggiunge Denise Barison, presidente della Commissione Pari Opportunità: «Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa, occasione preziosa di informazione e sensibilizzazione. Il programma sarà presentato nelle prossime settimane, confidiamo in un’ampia partecipazione. Un grazie speciale ai commercianti che hanno dato la loro adesione. Ringrazio in modo particolare Tamara Levorato, membro della commissione, da cui è partita l’idea e l’iniziativa, e Salvatore Di Dio, che ci ha supportato in modo importane nell’organizzazione della serata informativa. Preziosissimo anche l’affiancamento del sindaco e dell’assessore alle Pari Opportunità Anna Franco, che ci ha accompagnato nella progettazione con i suoi preziosi consigli».