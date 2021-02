Cuori a ruba grazie alla testimonial Michelle Hunziker: boom di ordini dopo il post su Instagram

Un endorsement che in due ore è valso centinaia di ordini online. Il post di Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram a sostegno del progetto di Donne Impresa Coldiretti per il Cuamm Medici con l’Africa ha fatto volare gli ordini sulla piattaforma ecommerce: nella notte i cuscini realizzati dalle agrisarte in doppio tessuto “Made in Italy” e africano Wax sono stati confezionati in tempo record per essere già in viaggio di prima mattina verso tutte le destinazioni, anche internazionali.

Michelle Hunziker

Spiega Chiara Bortolas vice responsabile nazionale di Donne Impresa: «La vulcanica conduttrice televisiva con le sue stories ha letteralmente mandato in tilt il contatore del sito provocando una valanga di mail di followers interessati al prodotto. Non sappiamo come ringraziare Michelle, lo facciamo cosi con un comunicato ufficiale che esprime tutto il nostro affetto per la presentatrice che consideriamo già un’amica in quanto si è dimostrata autentica anche nelle sue parole:” veicolo emozioni e le cose sulle quali credo” testimoniando ancora una volta il suo impegno per le cause sociali. La prima cospicua cifra raccolta, quasi diecimila euro, è già stata versata nel conto corrente dell’associazione dei volontari guidata da Don Dante Carraro e come documentato pubblicamnete è stata destinata alla realizzazione di un reparto di maternità in Sud Sudan nell’ospedale di Rumbek. Ora gli sforzi si devono concentrare sull’ambulatorio che necessita di tanti strumenti come misuratori di pressione, monitor Ecg, defibrillatore concentratori di ossigeno per le pazienti ricoverate in condizioni critiche. La spinta social di Michelle Hunziker ci introduce, tra l’altro, all’appuntamento con San Valentino. Per l’occasione, anzi per la prima volta, i cuori della gratitudine della collezione Prayers di Katia Zuanon avranno un loro atelier nella boutique Dune2 di Monselice in provincia di Padova che tra l’altro festeggia la stessa figura anche come Santo Patrono del paese».

Cuori

Aggiunge Chiara Bortolas: «Per chi vuole seguire il consiglio di Michelle Hunziker basta navigare, come ha fatto lei, nel sito ww.solodalcuore.it per avere un oggetto di designer esclusivo: nessuno è uguale e soprattutto è il cuore che ti sceglie. E la magia avviene ogni volta che si scarta il pacchetto. In un momento in cui siamo obbligati alla distanza Coldiretti ha creato un ponte per stare più vicino alla gente di buona volontà e ai bisognosi. L’Africa è il cuore del mondo e le donne sono la vera speranza di un continente saccheggiato da troppo tempo, sfruttato e pieno di contraddizioni. E seppur nella sua fragilità quella terra e quei popoli hanno fame di vita. In questo periodo sui profili facebook instagram gente comune, personaggi dello spettacolo come Chiara Luppi ad esempio, politici e artisti hanno postato il loro messaggio alimentando la condivisione e la conoscenza di questa campagna solidale che continuerà con edizioni speciali per la festa della donna e della mamma fino al raggiungimento dell’obiettivo finale: una scuola per ostetriche locali».