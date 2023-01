Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso 2023: i tre coni a due gelaterie della provincia di Padova

È stata presentata oggi al Sigep la settima edizione della guida Gelaterie d’Italia 2023 di Gambero Rosso in collaborazione con ORION. Una riconferma in questa nuova edizione della guida per quanto riguarda Padova con Golosi di Natura di Gazzo e la gelateria Marisa di San Giorgio delle Pertiche.

I numeri della guida

Sono 493 gli esercizi segnalati in guida, con 83 nuovi ingressi. Aumentano i Tre Coni che passano a 64: Magritte - Gelati al Cubo a Fidenza (PR); Sir Oliver a Novate Milanese (MI); Paolo Brunelli Combo a Senigallia (AN) e Sikè Gelato a Milazzo (ME) entrano nell’olimpo delle Gelaterie italiane.

La Lombardia è al vertice con 14 locali premiati con i Tre Coni seguono il Piemonte e l’Emilia Romagna con 9; il Lazio con 7; il Veneto con 6; la Toscana con 4; Liguria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna con 2; Friuli-Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Puglia.

Le nuove tendenze

Un gelato sempre più “agricolo” ma non per questo meno attento alla tecnologia e ad intriganti mix con altri settori del mondo enogastronomico. Un gelato nel quale natura e scienza costituiscono un binomio sempre più indissolubile. Se da un lato trionfa il ritorno alla terra con grande attenzione al recupero degli scarti, dall’altro si moltiplicano le collaborazioni dei maestri gelatieri con chef, pasticceri, cioccolatieri, nutrizionisti e cantine per dar vita ad una proposta sempre più ampia, per far sì che la gelateria, senza perdere il suo carattere distintivo, allarghi il suo raggio d’azione con un’offerta che copra tutto l’anno. Destagionalizzare e diversificare: questa la vera sfida del futuro. Una sfida che è stata già pienamente colta dai professionisti più attenti e che ci ha spinto ad introdurre un nuovo premio, il premio innovazione.

Una sfida che implica, necessariamente, studio, preparazione e dunque formazione. È il tempo del gelatiere-imprenditore, un professionista attento alla qualità del prodotto ma capace nello stesso tempo di gestire con grande intelligenza il locale, a cominciare dal personale.

Veneto

DOLO [VE]

Gelateria Naturale Scaldaferro

GAZZO [PD]

Golosi di Natura

MESTRE [VE]

Chocolat

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE [PD]

Pasticceria Marisa

TREVISO

Dassie - Vero Gelato Artigiano

VERONA

Zeno Gelato e Cioccolato

Piemonte

ACQUI TERME [AL]

Canelin

CARIGNANO [TO]

Marco Serra Gelatiere

TORINO

Casa Marchetti Gelati d’Antan La Tosca

Mara dei Boschi Nivà

Ottimo! Buono non basta

VALENZA [AL]

Soban

Liguria

CHIAVARI [GE]

Cremeria Spinola

GENOVA

Profumo

Lombardia

ALMENNO SAN BARTOLOMEO [BG]

La Pasqualina

BUSTO ARSIZIO [VA]

Il Dolce Sogno

FARA GERA D’ADDA [BG]

Oasi American Bar

MILANO

Artico Ciacco Crema

Lo Gnomo Gelato Pavé - Gelati & Granite Terra Gelato

MOGLIA [MN]

Chantilly

MONZA

L’Albero dei gelati

NOVATE MILANESE [MI]

Sir Oliver

SEREGNO [MB]

Pallini

VIGEVANO [PV]

VeroLatte

Friuli Venezia Giulia

UDINE

Timballo

Emilia Romagna

BOLOGNA

Cremeria Santo Stefano Cremeria Scirocco Stefino

FIDENZA [PR]

Magritte - Gelati al cubo

MODENA

Bloom

PARMA

Ciacco

REGGIO EMILIA

Cremeria Capolinea

SALSOMAGGIORE TERME [PR]

Sanelli

SANT’AGOSTINO [FE]

Il Teatro del Gelato

Toscana

FIRENZE

Gelateria della Passera

GROSSETO

Chiccheria

PISA

De’ Coltelli

SAN GIMIGNANO [SI]

Gelateria Dondoli

Marche

SENIGALLIA [AN]

Paolo Brunelli

Paolo Brunelli - Combo

Lazio

FORMIA [LT]

Gretel Factory

FRASCATI [RM]

Greed Avidi di Gelato

ROMA

Fatamorgana

La Gourmandise Otaleg!

Stefano Ferrara Gelato Lab Torcè

Abruzzo

L’AQUILA

Gelaterie Duomo - Il Paradiso del Gelato

Campania

TORCHIARA [SA]

Di Matteo

VICO EQUENSE [NA]

Cremeria Gabriele

Puglia

TRICASE [LE]

G&co

Basilicata

MARATEA [PZ]

Emilio

PIGNOLA [PZ]

Officine del gusto

Sicilia

MILAZZO [ME]

Sikè Gelato

PALERMO

Cappadonia Gelati

Sardegna

CAGLIARI

I Fenu Gelateria e Pasticceria

MACOMER [NU]

Dolci Sfiz

