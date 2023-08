Un viaggio alla scoperta delle migliori locations per un matrimonio da favola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Voglia di dire sì? Siete finalmente giunti al fatidico traguardo? Da oggi per coronare la vostra storia d’amore, grazie a Ville Castelli e Dimore – Timeless moments in the land of Venice, potrete scegliere tra un ventaglio di location da sogno per rendere unico e indimenticabile il giorno del vostro matrimonio. Castelli medievali, ville venete e antiche dimore per scambiare la vostra promessa nuziale da un palcoscenico mozzafiato.

Luoghi senza tempo

The place to be. The dream to get. Abbracciati dalla storia all’insegna di stile, autenticità, charme, esclusività, e da quello che oggi le riviste specializzate designano come il nuovo lusso: la semplicità e l’eleganza dei luoghi senza tempo. Una lunga storia d’amore quella che sigilla queste antiche dimore con la bellezza del territorio. A fare da cornice al vostro sì avrete rigogliose vigne e vivai, giardini spettacolari, roseti, boschi e prati in fiore, terrazze che si affacciano su verdi e ariosi paesaggi: luoghi ideali per la vostra promessa d’amore.

Le unicità

I soffitti magistralmente affrescati di una splendida villa settecentesca o il labirinto di uno dei più bei giardini storici d’Italia saranno alcuni dei tesori a custodire lo scambio degli anelli. E se amate la natura incontaminata potete organizzare il vostro matrimonio nella cornice unica delle Dolomiti o dei Colli Euganei.

Indimenticabile

Il vostro grande giorno in queste dimore sarà veramente indimenticabile, perché Ville Castelli e Dimore contempla ben 31 straordinarie location che spaziano geograficamente dal Delta del Po alle Dolomiti, dal Lago di Garda fino alla Riviera del Brenta, passando per i Colli Berici ed Euganei, fino alle Colline del Prosecco. Stiamo parlando di alcune tra le location più ambite dalle wedding planner di tutto il mondo dove si realizzano coreografici shooting da favola. Molti di questi luoghi, infatti, sono stati set di grandi film, serie TV e videoclip, oltre che sfondo per scatti di famosi brand. E sono pronti per diventare l’album del cuore dei vostri ricordi di famiglia.

Siete pronti per iniziare a sognare?

Belluno

Partiamo da Villa di Modolo. Siamo nel cuore delle Dolomiti, a pochi chilometri da Belluno. Immersa tra magia e natura si erge questa splendida dimora eretta nel XVII secolo. La cornice naturale e la magica atmosfera delle sue sale rendono la Villa di Modolo uno spazio perfetto per vivere i momenti più belli e realizzare il sogno di un ricevimento indimenticabile.

Padova

Se invece il vostro sogno è quello di sposarvi in grande stile ai piedi dei colli Euganei (siamo in provincia di Padova) allora il Castello del Catajo è la vostra imperdibile meta. Con i suoi saloni affrescati, il giardino delle delizie, le pertinenze di 40 ettari il Castello del Catajo è considerato tra le più imponenti dimore storiche europee. Qui, dove i Duchi d’Este e gli Asburgo Imperatori d’Austria hanno celebrato in passato feste sontuose, è facile regalarsi un sogno: basta farsi avvolgere dalla naturale eleganza della reggia dei colli Euganei.

Per un tuffo tra storia e fiaba il Castello di San Pelagio (Padova) si conferma una location unica e originale dove il vostro giorno speciale diventa una wedding experience. Dimora di Gabriele D’Annunzio, qui infatti sono conservati ricordi di vita e di volo del poeta-soldato, il Castello di San Pelagio è un luogo prezioso, arricchito da una torre, da un parco storico e da una residenza signorile dove si è compiuta una delle più straordinarie imprese aviatorie del ‘900.

Se è il verde il must have per il giorno del vostro fatidico sì, allora la vostra destinazione è senz’altro Parco Frassanelle. Parliamo di una tenuta storica di 200 ettari circondata dai Colli Euganei, restiamo ancora nel padovano, dove il tempo sembra essersi fermato. La struttura si deve ad Alberto Papafava (1832-1929) pittore del Romanticismo dalla grande sensibilità per la natura, che nel ridisegnare la proprietà di Frassanelle, attuò il suo paesaggio ideale , dipingendo sul territorio invece che sulla tela. Luogo ideale per un matrimonio “opera d’arte”!

Desiderate un matrimonio romantico? Sono le rose i vostri fiori preferiti? Allora la location ideale per il vostro sogno d’amore è senz’altro Villa Roberti. Siamo in provincia di Padova ma qui bussola e orologio non funzionano più. Ci troviamo in una location senza tempo, proprio come sarà il vostro amore. Una allure romantica grazie all'ariosa Barchessa porticata, alla torre medievale e al romantico giardino delle rose che durante la fioritura riempie l’aria di poesia. Qui stile e raffinatezza disegnano con grazia leggera momenti davvero indimenticabili.

Rovigo

Tenuta Ca' Zen a Rovigo è invece la cornice perfetta per una cerimonia immersa nello straordinario paesaggio del Delta del Po. Un luogo assolutamente suggestivo, magico e senza tempo. Un’atmosfera fiabesca per eventi unici. L’ampio parco, il giardino della Barchessa, l’antica aia in cotto e tutta la corte della Tenuta, che comprende anche la Cappella Gentilizia e la piscina esterna della Green Beach, rendono il vostro sì perfetto in tutte le stagioni.

Treviso

Spostiamoci ora a Treviso e nelle colline del Prosecco, già patrimonio Unesco. Per un matrimonio sontuoso ecco Castelbrando, l'imponente castello medievale con la funicolare panoramica, la Chiesa di San Martino, le sale settecentesche finemente decorate e le sue ampie e meravigliose terrazze. Un sontuoso castello costruito nella roccia. Siamo a Cison di Valmareno, uno di borghi più belli d'Italia, il castello sorge infatti nella vallata tra Vittorio Veneto e Follina. Una cornice davvero spettacolare per il giorno più bello della vostra vita.

Immersi nel verde delle colline trevigiane, inebriati dal profumo di vitigni millenari, qui sorge il Castello di San Salvatore, gemma dei castelli tardomedievali italiani, di proprietà della Principessa Isabella Collalto de Croÿ, dove vivere un matrimonio esclusivo, immersi nell’arte e nel fascino dei secoli. Un leccio secolare apre la vista a boschi, pascoli e vigneti. Le merlature dell’antico castello vestito a festa, adornato di luci e magia, le suite principesche e l’atmosfera regale vestono d’incanto il vostro giorno speciale.

Sempre a Treviso Villa Rechsteiner è invece location perfetta per un matrimonio country chic in un contesto pieno di fascino, genuinità e cultura. Un’incantevole cornice per rendere indimenticabile il vostro matrimonio. Immerso nella verde campagna veneta e circondato dai vigneti, vivrete il fascino e l’eleganza dell’antico, armonicamente integrato dalla perfetta efficienza del moderno in un clima di cordiale accoglienza familiare. L’ampio salone, illuminato dalle grandi vetrate che danno sull’antistante giardino, è perfetto per organizzare le vostre occasioni speciali.

Villa Premoli, sempre impaginata nel trevigiano, regala inediti attimi di storia e bellezza con vista sui romantici colli asolani e sulle Colline del Prosecco. Un contesto di charme, la Villa immersa nel silenzio saprà rendere indimenticabile la vostra festa. Una villa veneta in perfetto equilibrio tra presente e passato dove l’antico splendore sussurra autenticità al vostro sogno d’amore.

Venezia

Spostiamoci ora verso la perla dell’Adriatico. Siamo in provincia di Venezia. Per i più romantici, per gli innamorati di Venezia e dei suoi canali, lo sfarzo di Villa Foscarini Rossi permette di trasformare il “grande giorno” in un evento indimenticabile, tra affreschi trompe-l'œil e luoghi dal fascino senza tempo. E se tutta questa bellezza non bastasse, sappiate che la Villa padronale ospita il Museo della Calzatura che raccoglie 1350 modelli femminili di lusso, prodotti dal Calzaturificio Rossimoda dagli anni ‘60 a oggi per i più grandi brand internazionali.

Verona

Ma Ville Castelli Dimore è anche a Verona, la città dell'amore. Qui troviamo infatti Villa Cariola, per una cerimonia tra le sale in stile settecentesco, i grandi parchi e le terrazze panoramiche sulla Valpolicella. Con le sue incantevoli sale interne in stile settecentesco, le sue terrazze panoramiche, i grandi parchi che la circondano e la vista mozzafiato, Villa Cariola custodisce un fascino ricercato che la rende meta esclusiva per matrimoni da favola. A Villa Cariola è a disposizione si possono ospitare sia eventi più intimi e riservati sia grandi ed esclusivi ricevimenti.

Villa Della Torre , anch’essa affacciata sulla Valpolicella, di proprietà della Famiglia Mastella Allegrini, dà la possibilità di celebrare il proprio rito, civile o religioso, all’interno del Tempietto consacrato della Villa. Siamo all’interno di uno dei più grandi gioielli del Rinascimento italiano. Qui avrete il privilegio di sposarvi in una location dal fascino senza tempo.

Vicenza

Se invece è Vicenza il vostro obiettivo, ecco di seguito alcune proposte. Se per quel giorno vorrete sentirvi come un principe e una principessa, allora il Castello di Thiene fa per voi. Lo scenario naturale di una favola d’amore è il castello. Si tratta di una prestigiosa dimora quattrocentesca che, ancora oggi, i Conti Thiene abitano e custodiscono con passione, offrendo alle coppie che lo sceglieranno il fasto e la raffinatezza di una nobile dimora, uniti al calore di casa.

Dire il vostro sì in una delle cornici pittoriche più bella al mondo? Magari davanti agli affreschi del Tiepolo? Non state sognando, è davvero possibile. Lo potete fare a Vicenza, nella settecentesca Villa Valmarana ai Nani, unico luogo al mondo che custodisce al suo interno uno dei più importanti cicli pittorici del ‘700 affrescati da due dei maggiori artisti dell’epoca (Giambattista Tiepolo e il figlio Giandomenico), ideale per una cerimonia esclusiva immersa nell’arte grazie alle sale decorate con dipinti preziosi, e agli spazi dai volumi perfetti.

Sempre a Vicenza vi proponiamo infine Villa di Montruglio – Camerini della Contessa Fanny Camerini, che se ne prende cura con passione assicurando una cerimonia con vista sui Colli Berici, circondati da un parco secolare e da una natura rigogliosa e incontaminata. Quanti di voi sognano di celebrare le loro nozze nell’antica dimora abitata da nobili aristocratici? Queste imponenti costruzioni offrono fascino e storia. Destinazioni preziose per i vostri scatti indimenticabili in luoghi assolutamente iconici.

Info: https://www.villecastellidimore.com/

