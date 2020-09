Le migliori pizzerie d'Italia? Una è anche in provincia di Padova

A far parte delle migliori cinquanta pizzerie d’Italia per il 2020 anche Gigi Pipa di Este. La prestigiosa classifica di 50 Top Pizza, una delle più importanti guide di settore e riferimento italiano e internazionale per il mondo delle pizzerie vede, al 46esimo posto in classifica. anche quella capitanata da Alberto Morello.

Un riconoscimento di gruppo

«Che soddisfazione, un riconoscimento oltre ogni aspettativa. - racconta Alberto Morello - Certo, eravamo in attesa di conoscere il responso visto che già l’anno scorso avevamo fatto un balzo dalla 93esima alla 55esima posizione, e la speranza di rientrare tra i primi 50 era tanta. Questo è un riconoscimento di gruppo, di tutto lo staff, che dopo un anno particolare fa riassaporare ancora una volta il bello del nostro lavoro spingendoci a fare ancora di più, provando l’anno prossimo a migliorare ancora la posizione in classifica. Intanto siamo pronti anche per l’inverno e vi aspettiamo tutti ad Este in via Antonio Corradini 1/E, a provare le nostre proposte».

I risultati

Il sorpasso è avvenuto, I Masanielli di Francesco Martucci è la migliore pizzeria d’Italia e del mondo secondo 50 Top Pizza 2020, IV edizione della celebre guida on-line di settore. Il locale di Caserta rimane da solo sul gradino più alto del podio dopo l’ex-aequo del 2019, condiviso con Pepe in Grani di Franco Pepe (Caiazzo, CE) che scende dunque per la prima volta in seconda posizione dopo tre anni da primo della classe. In terza piazza I Tigli di Simone Padoan (San Bonifacio, VR), il quale si aggiudica l’ambito premio speciale di pizzaiolo dell’anno. Ai piedi del podio 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria e La Notizia 94, del pizzaiolo Enzo Coccia, entrambe di Napoli.

I criteri per la valutazione

Se al vaglio degli ispettori i criteri per la valutazione sono rimasti gli stessi delle precedenti edizioni (dalla qualità della proposta del cibo all’insieme dei servizi offerti al cliente), sono stati invece tanti i cambiamenti nella top 50, che appare, rispetto alle precedenti edizioni, abbastanza rivoluzionata, grazie a diverse new entry e altrettante uscite di scena. Il duo di testa continua a essere espressione della scuola casertana e la Campania resta ovviamente la regione con il maggior numero di locali presenti in classifica, ben 16. A essere rappresentata è però quasi l’intera Penisola, a cominciare da Lazio, Lombardia e Toscana, a quota 6, segue il Veneto (4), poi il Piemonte, la Sardegna e la Sicilia (2), infine Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche e Puglia (1).

Italian Special Awards 2020

Novità anche per gli attesi Italian Special Awards 2020. Tra questi il premio di giovane pizzaiolo dell’anno, dato a Gennaro Police dell’insegna ‘O Scugnizzo, di Arezzo, e quello di pizzeria novità del 2020, assegnato alla romana IQuintili, di Marco Quintili. La performance del 2020 (ovvero il più grande balzo in avanti in classifica, dal 106° posto del 2019 all’attuale 29°) è invece opera del Ristorante Pizzeria Ciarly, di Napoli. L’incredibile Futuro di Marinara di Francesco Martucci è la classica zampata del campione e si aggiudica il premio di pizza dell’anno. Mentre a firmare la margherita dell’anno è un maestro come Enzo Coccia (La Notizia 94, Napoli). Per la migliore proposta dei fritti occorre andare ad Acireale (CT), presso Frumento, e per la più buona frittatina di pasta da Carlo Sammarco Pizzeria 2.0, a Frattamaggiore (NA). Il premio Pasticceria in Pizzeria va a Dry Milano, mentre la migliore pizza dolce è la Pizza Colada di Seu Pizza Illuminati (Roma). Il miglior servizio di sala è di Francesco & Salvatore Salvo (Napoli). Le migliori carte dei vini, delle birre e degli oli sono rispettivamente di: 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria (Napoli), Apogeo (Pietrasanta, LU), Giangi Pizza e Ricerca (Arielli, CH). Infine il premio Best Format, conferito a Crosta (MI), e l’importante riconoscimento Innovazione e Sostenibilità Ambientale attribuito a Le Grotticelle (Caggiano, SA).

Riconoscimenti internazionali

Sono stati inoltre assegnati i prestigiosi riconoscimenti internazionali per le top pizzerie in Giappone, Canada, Asia e Oceania. Ad aggiudicarseli rispettivamente: Pizzeria Braceria Cesari (Nagoya, Japan), Via Tevere Pizzeria Napoletana (Vancouver, Canada), CIAK – In The Kitchen (Hong Kong, China) e 400 Gradi (Brunswick, Australia). A quest’ultima insegna australiana per finire, è stato dato anche l’ambito premio per la Migliore Pizza Napoletana fuori dall’Italia. Purtroppo quest’anno non è stato possibile stilare le classifiche delle migliori pizzerie di Usa, Sud America e Africa a causa dell’emergenza sanitaria, che non ha reso agevole né il lavoro dei pizzaioli e né tantomeno quello degli ispettori.

I risultati in diretta streaming

Tutti i responsi sono stati dati al termine di un’appassionante diretta streaming, condotta da Federico Quaranta e seguita da migliaia di persone attraverso i canali social. L’ormai consueto countdown ha visto collegati tutti i pizzaioli presenti in classifica, i quali hanno così potuto ritirare virtualmente le onorificenze assegnategli. Tra questi anche Gabriele Bonci, con la sua Pizzarium al primo posto delle 20 Migliori Pizze in Viaggio in Italia – da Taglio e Asporto – 2020, e ovviamente Ciro Salvo, numero uno, con 50 Kalò London, di 50 Top Europe 2020, la classifica delle migliori pizzerie d’Europa fuori dai confini italiani che ha fatto migliaia di visualizzazioni durante la sua presentazione e raccolto centinaia di articoli da tutti i Paesi europei.

Un settore vivo ricco di passione e competenze

«Il mondo della pizza – commentano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori del progetto editoriale – si è dimostrato quello più reattivo di fronte alle difficoltà del momento. Nessuno ha rinunciato alla qualità e sono proseguiti gli investimenti. Ci teniamo poi a sottolineare l’ingresso di tanti giovani, sia in Italia che all’estero, a testimonianza di un settore vivo, ricco di passione e di competenze. Vogliamo infine ringraziare i nostri partner e tutti gli ispettori, che quest’anno hanno compiuto un eccellente e difficile lavoro fuori e dentro i confini nazionali. Grazie a loro, ai coordinatori regionali e nazionali, abbiamo potuto offrire ai lettori e ai clienti una fotografia del comparto come forse nessun altro è in grado di fare. Diamo ovviamente appuntamento a 50 Top Pizza 2021, augurandoci un felice ritorno alla normalità».

Classifica Italia 2020 – 50TopPizza

Pizza dell’Anno 2020 – PASTIFICIO DI MARTINO AWARD

Futuro di Marinara de I Masanielli di Francesco Martucci – Caserta, Campania

Pizzaiolo dell’Anno 2020 – LATTERIA SORRENTINA AWARD

Simone Padoan de I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

Migliore Carta Dei Vini 2020 – CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria – Napoli, Campania

Margherita dell’Anno 2020 – SOLANIA AWARD

La Notizia 94 – Napoli, Campania

Miglior Servizio di Sala 2020 – LATTERIA SORRENTINA AWARD

Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania

Pizza Dolce dell’Anno 2020 – D’AMICO AWARD

Pizza Colada di Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

Pasticceria in Pizzeria 2020 – OLITALIA AWARD

Dry Milano – Milano, Lombardia

Giovane Pizzaiolo dell’Anno 2020 – S.PELLEGRINO & ACQUA PANNA AWARD

Gennaro Police di ‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

Innovazione e Sostenibilità Ambientale 2020 – SOLANIA AWARD

Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

Migliore Carta delle Birre 2020 – BIRRIFICIO FRATELLI PERRELLA AWARD

Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

Best Format 2020 – LATTERIA SORRENTINA AWARD

Crosta – Milano, Lombardia

Pizzeria Novità dell’Anno 2020 – SOLANIA AWARD

IQuintili – Roma, Lazio

Frittatina di Pasta dell’Anno 2020 – PASTIFICIO DI MARTINO AWARD

Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Frattamaggiore (NA), Campania

Migliore Carta degli Oli Extra Vergine d’Oliva 2020 – BIRRIFICIO FRATELLI PERRELLA AWARD

Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH), Abruzzo

Performance dell’Anno 2020 – D’AMICO AWARD

Ristorante Pizzeria Ciarly – Napoli, Campania

Migliore Proposta dei Fritti 2020 – OLITALIA AWARD

Frumento – Acireale (CT), Sicilia

Targa al Merito per l’Associazionismo 2020 – VOCE DI NAPOLI AWARD

Accademia Nazionale PIZZA DOC

International Award 2020

Top Pizzeria in Japan 2020 – CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

Pizzeria Braceria CESARI – Nagoya, Japan

– Nagoya, Japan Top Pizzeria in Canada 2020 – CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

Via Tevere Pizzeria Napoletana – Vancouver, Canada

– Vancouver, Canada Top Pizzeria in Oceania 2020 – CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

400 Gradi – Brunswick, Australia

– Brunswick, Australia Top Pizzeria in Asia 2020 – CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

CIAK – In The Kitchen – Hong Kong, China

– Hong Kong, China Top Neapolitan Pizza outside of Italy 2020 – CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

400 Gradi – Brunswick, Australia

Partner dell’iniziativa: Olitalia, Birrificio Fratelli Perrella, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, S.Pellegrino & Acqua Panna, D’Amico, Pastificio Di Martino, Solania, Latteria Sorrentina.

Fotto articolo dalla pagina ufficiale Facebook Gigi Pipa