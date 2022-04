Le "Migrazioni OPV" su Rai 5: il nuovo programma dell’Orchestra di Padova e del Veneto

A partire dal 6 aprile per tutti i mercoledì del mese, RAI 5 trasmetterà in prima serata (ore 21.15) un nuovo programma di approfondimento musicale targato Orchestra di Padova e del Veneto dal titolo Migrazioni. Viaggi musicali in Italia.

Un sodalizio

OPV rinnova così il sodalizio con il primo canale culturale della RAI – Radiotelevisione italiana, dopo oltre 20 trasmissioni televisive di successo suddivise tra le varie edizioni di Lezioni di suono, l’integrale dei Concerti pianistici di Beethoven, Sconcerto con Elio e Inori di Stockhausen.

La registrazione al Verdi

Ideate dal Direttore musicale e artistico OPV Marco Angius, le quattro puntate di Migrazioni sono state registrate nel 2021 al Teatro Verdi Padova nel pieno dell’emergenza sanitaria. Suddiviso in quattro appuntamenti, il programma si propone di approfondire per la prima volta un particolare aspetto della vita di alcuni dei più grandi compositori della storia. Ripercorrendo i rapporti che Mozart, Wagner e Stravinsky intrattennero con l’Italia, Migrazioni diviene così un viaggio ideale e musicale attraverso i secoli che permetterà ai telespettatori di rivivere alcune importanti vicende storiche attraverso lo sguardo dei compositori che hanno viaggiato in Italia, e di vedere più da vicino come i rispettivi stili musicali si sono influenzati al loro passaggio nel nostro Paese.

Le puntate

6 aprile: Wagner in Italia

Il primo viaggio musicale è dedicato a Wagner con i Wesendonck-Lieder nell’orchestrazione visionaria di Hans Werner Henze, interpretati dal contralto Sara Mingardo. A Wagner viene accostato Salvatore Sciarrino con Languire a Palermo, brano basato sulle ultime melodie del compositore tedesco. L’Orchestra di Padova e del Veneto è diretta da Marco Angius mentre la puntata è condotta dal musicologo Stefano Catucci.

13 aprile: Passionis fragmenta

Dal Palazzo della Ragione di Padova, patrimonio Unesco, il compositore Salvatore Sciarrino presenta in prima persona una nuova cantata sulla passione di San Miniato. Il brano, in forma di Oratorio, viene interpretato dal soprano Livia Rado mentre Marco Angius dirige l’Orchestra di Padova e del Veneto.

20 aprile: Stravinsky in Italia

Della terza Migrazione è protagonista Stravinsky tra Napoli e Venezia con i capolavori neoclassici di Pulcinella e La carriera di un libertino. Entra poi in scena il compositore Luca Mosca col suo Ritratto su una serie di Petrassi. L’appuntamento vede il soprano Carmela Remigio insieme all’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius, mentre la puntata è condotta dal musicologo Giovanni Bietti.

27 aprile: Mozart in Italia

Migrazioni si conclude con Mozart bambino tra Milano, tra Padova e Bologna. Dai primi esperimenti compositivi fino all’Exsultate jubilate qui interpretato dal soprano Giulia Bolcato. Alessandro Solbiati presenta poi una sua ricostruzione di una perduta Sinfonia concertante. Conduce il musicologo Sandro Cappelletto con l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Alessandro Cadario.