Tango argentino, i nuovi campioni europei sono i "padovani" Antonellina Miorelli ed Emiliano Casalli

Antonellina Miorelli e Emiliano Casalli hanno vinto il Campionato Europeo 2021 nella categoria tango da pista, undicesima edizione della competizione che si è svolta al Palazzo dei Congressi di Bellaria.

Tango

È la seconda volta che il titolo viene assegnato ad una coppia italiana, e in questo caso la coppia, padovana di adozione (lei di Trento, lui di Trieste), vive e lavora qui da molti anni; nel 2006 hanno fondato AEtango scuola stabile di tango argentino con corsi regolari (www.aetango.com), ma hanno sempre collaborato anche con altre realtà in Italia e all’estero, dove hanno esportato il loro tango elegante e raffinato, frutto di studi approfonditi e di una ricerca continua. Per i vincitori del Campionato Europeo, che ha visto la partecipazione di una cinquantina di coppie, con rappresentanze da Cipro, Germania, Russia, Inghilterra e Ungheria, l’appuntamento è ai prossimi mondiali di Buenos Aires, qualificati di diritto per la finale nel 2022. La coppia Miorelli Casalli ha vinto anche il Campionato Metropolitano nelle categorie tango da pista Open e Vals internazionale, che si sono svolti negli stessi giorni a Bellaria.