Miss mamma italiana: tre padovane accedono alle Pre Finali

Domenica 30 maggio, all’Hotel Milano Resort di Bellaria, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2021”.

Partecipanti

40 le mamme partecipanti provenienti da diverse regioni italiane, che a bordo delle Ferrari e delle auto d’epoca di “Auto Moto Amici” e “Club Alfa Romeo Duetto”hanno fatto passerella lungo le vie della città romagnola, dopo di che, hanno sfilato in passerella con abiti eleganti e sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche).

Premiate

Tra le mamme premiate in questa fase di selezione, anche tre padovane, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali anno 2021: “Miss Mamma Italiana Gold Glamour” Elena Cerchiaro 50 anni, casalinga, di Noventa Padovana (Padova), mamma di Tommaso e Sebastiano, di 18 e 16 anni;“Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia” a pari merito Patrizia Modena 60 anni, infermiera, di Conselve (Padova), mamma di Luca e Sara di 35 e 31 anni e delle gemelle Martina e Veronica, di 27 anni e Viviana Aldrigo 56 anni, impiegata, di Este (Padova), mamma di Cristina di 29 anni.