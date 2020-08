Miss Mondo: il primo appuntamento delle selezioni venete al Golf della Montecchia

Saranno i bellissimi Colli Euganei a far da sfondo alla prima selezione provinciale veneta di Miss Mondo Italia 2021, giovedì 27 agosto alle 18, nella affascinante location del Golf della Montecchia, tra il Castello del Mottolo e il verde dei campi da golf.

Tre sfilate

L’evento è organizzato da Antonella Marcon di Antonella Academy Agency. Il prestigioso concorso promette un elegante pomeriggio, dedicato alla bellezza, al talento, alla moda, al divertimento e anche alla solidarietà con una raccolta fondi a favore delle donne vittime di violenza accolte da Casa di Fuga del Comune di Padova. A bordo piscina sfileranno 20 ragazze, selezionate tra le tantissime iscritte, preparate con il trucco e parrucco grazie ai professionisti messi a disposizione dai partner. Le uscite in passerella saranno tre: la prima casual jeans e maglietta di Antonella Academy Agency per aprire la serata, la seconda in costume e la terza in abito elegante. Gli ospiti presenti alla prima selezione provinciale veneta di Miss Mondo Italia edizione 2021 saranno intrattenuti dalle prove di talento delle madrine dell’evento, le semifinaliste nazionali venete di Miss Mondo Italia edizione 2020, nonché da due sfilate di moda tra gioielli e abiti esclusivi. L’evento avrà la conduzione di Riccardo Pagan, Mister Italia 2018, finalista mondiale a Mister Universo 2018 e presentatore del nuovo reality show “International fashion” in onda su Real Time, con la co-presentatrice Martina Ballardini semifinalista nazionale di Miss Mondo Italia 2020, l’evento che si svolgerà a fine estate a Gallipoli.

Shooting fotografico

Il pomeriggio sarà anticipato da uno shooting fotografico delle semifinaliste nazionali venete di Miss Mondo Italia 2020, durante il quale si realizzerà anche un video clip nelle varie location Golf della Montecchia, dalla club house al putting green e all’innovativo Montecchia Performance Center, grazie ai partner Mediolanum Private Banking, Lodi Brokers Insurance & Consulting, Le Gemelle Gioielli Italiani e 813 di Annalisa Giuntini. Sarà anche l’occasione per le future Miss di provare il golf e scoprire le virtù di questo bellissimo sport.

Le sette finaliste

Anika Cauchioli, 18 anni di Verona, studia al Liceo delle scienze umane

Nkandu Lumana Deline, 21 anni di Padova, ha studiato all’istituto alberghiero

Greta Galbianco, 19 anni di Vicenza, studia al liceo Linguistico

Camilla Rossetto, 17 anni da Padova, studia scenografia al liceo artistico Pietro Selvatico

Martina Ballardini, 22 anni di Campodarsego, studia filosofia

Sonia Boscolo, 17 anni da Sottomarina (Ve), studia presso l’istituto alberghiero

Jessica Zuanetto, 20 anni di Villafranca Padovana, studia lingue ed è Miss Mondo Veneto