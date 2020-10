"Miss Nonna 2020". Premiata anche una nonna padovana

Lo scorso fine settimana, nell’area eventi dell’Hotel Union di Riccione, si è svolta la 16° edizione di "MISS NONNA", il primo concorso nazionale, con marchio registrato di proprietà esclusiva di Te.Ma Spettacoli, ideato da Paolo Teti e dedicato alle nonne di tutte le età.

Il conocorso

Venticinque nonne finaliste, provenienti da tutta Italia, 39 anni la partecipante più giovane (la fiorentina Patrizia Polito), 70 anni la nonna più grande in gara (la milanese Silvana Germoglio), hanno sfilato e si sono "sfidate" in varie prove, infatti, tutte le partecipanti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, recitare una poesia e cimentarsi in varie prove creative o sportive, per aggiudicarsi il titolo di "MISS NONNA 2020". "MISS NONNA 2020" è LORELLA BEDON, 60 anni, casalinga, di Sarzano (Rovigo), mamma di Jessica ed Emily, di 38 e 28 anni e nonna di Benedetta di 2 anni e mezzo. Lorella è una bellissima donna, solare e molto dolce, proponendo il brano di Nada “Re di denari” ha conquistato il pubblico e la giuria, aggiudicandosi il titolo di "MISS NONNA ITALIANA 2020".

Le altre fasce venete

◦ "MISS NONNA DAMIGELLA D’ONORE" VALLÌ BETTIN, 65 anni, artigiana, di Caselle di Santa Maria di Sala (Venezia), mamma di Cris di 47 anni e nonna di Soraya e Thomas, di 14 e 12 anni. Vallì è una grande fan della cantante Madonna ed è soprannominata “la Madonna del Veneto”, si è esibita in una coreografia sulle note di “Vogue” di Madonna, insieme ad Etienne Jean Marie (scoperto da Luca Tommassini), ballerino per grandi star internazionali come Prince, Robbie Williams e Luciano Pavarotti e protagonista di diverse trasmissioni tv tra cui il Festival di San Remo ed Amici.

◦ "MISS NONNA DOLCEZZA" PATRIZIA MODENA, 59 anni, infermiera, di Conselve (Padova), mamma di Luca e Sara di 34 e 30 anni e delle gemelle 26enni Martina e Veronica e nonna di Leonardo ed Athena, di 2 anni e 4 mesi ed in attesa della terza nipotina;

◦ "MISS NONNA SOLARE" CARLA VIANELLO, 62 anni, casalinga, di Marghera (Venezia), mamma di Vanessa e Giada, di 34 e 29 anni e nonna di Matilde e Gabriel, di 11 e 6 anni.