Miss Veneto è padovana: la fascia va a Nicole Cogo

La più bella della regione? È padovana: Nicole Cogo, 23enne di Selvazzano Dentro, ha conquistato la fascia di Miss Veneto a Jesolo.

Nicole Cogo

Studentessa di Ingegneria gestionale all'Università di Padova, Nicole Cogo ha sbaragliato l'agguerrita concorrenza conquistando così il pass per la fase finale di Miss Italia. Un'opportunità che potrà sfruttare anche Beatrice Vallin, 23enne di Saccolongo, eletta "Miss Be Much Veneto".