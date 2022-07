Il molino d’Italia ad aver creato una farina 100% veneta, Molino Cosma premiato a “Save the brand 2022”

Premiate al Four Seasons di Milano le aziende del settore Food & Beverage in occasione della nona edizione del Save the Brand. L’evento - organizzato da LC Publishing Group con la testata digitale Foodcommmunity.it - è dedicato agli imprenditori italiani e alle eccellenze del Made in Italy nel settore Food & Beverage che si sono distinte per il valore del loro marchio.

Valorizzazione del territorio

Fra le aziende premiate anche Molino Cosma per essere il primo molino d’Italia ad aver creato una farina 100% veneta vince per la sezione valorizzazione del territorio.

I criteri

Selezionate da Foodcommunity.it, sono state premiate quelle aziende che, per performance economica, innovazione di prodotto, attenzione alla sostenibilità, livello di internazionalizzazione, espansione a nuovi mercati esteri, apertura del capitale a nuovi investitori, innovazione e strategie di branding e comunicazione sono arrivate ad essere veri protagonisti del settore. Di fatto sono state selezionate 20 aziende del food&beverage fra le oltre 500 aziende italiane. Altri criteri che hanno portato queste aziende nel mercato del food a distinguersi sono stati la qualità del prodotto, lo sviluppo di piani di investimento, la capacità di previsione dei trend della domanda e l’attenzione alla filiera.

Un premio che valorizza il terriotorio

«Per il Molino Cosma è un grande pregio aver partecipato e aver vinto questo prestigioso premio che ci onora per il grande lavoro che stiamo realizzando in questi anni – dichiara Piero Cosma - Le nostre farine con la filiera corta e certificata dimostrano la qualità e, al tempo stesso, valorizziamo il nostro territorio. Il grano delle nostre farine 100% Venete viene raccolto nelle campagne della nostra regione, in particolare nella provincia di Rovigo, e seguiamo tutta la filiera, dal seme allo scaffale, per dare una garanzia di qualità al cliente».

