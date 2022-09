Mondadori raddoppia a Padova: apre giovedì il nuovo book store all'ex Rinascente

Giovedì 22 settembre un nuovo Mondadori Bookstore aprirà le porte al pubblico di Padova in piazza Garibaldi, nello storico palazzo dell’ex Rinascente.

Ex Rinascente

Con questa inaugurazione, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, rafforza il proprio presidio culturale nel centro della città veneta, ampliando l’offerta rivolta agli amanti dei libri in questa area. Grazie alla sua ricca proposta editoriale e di incontri con autori e protagonisti del mondo letterario e dell’intrattenimento, la libreria sarà un luogo di aggregazione e scoperta per tutta la comunità, aperto 7 giorni su 7. «Siamo felici di inaugurare un nuovo Mondadori Bookstore nel cuore di Padova, un’importante città universitaria e centro culturale in continua evoluzione, animato da numerose iniziative di cui vogliamo essere parte attiva. Una scelta in linea con la strategia di rinnovamento e valorizzazione della nostra rete delle librerie, con l'obiettivo di renderle ambienti sempre più attrattivi e punti di riferimento sul territorio, in grado di rispondere alle esigenze di un numero sempre maggiore di lettori», ha dichiarato Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail. Al taglio del nastro, domani alle ore 12, è attesa la partecipazione del Sindaco di Padova, Sergio Giordani, e dell’Assessore alle attività produttive e commercio, Antonio Bressa. Sviluppato su due piani, per una superficie totale di 400 metri quadri, il nuovo Mondadori Bookstore a gestione diretta presenta oltre 20.000 volumi a scaffale che spaziano dalla narrativa alla saggistica, dai classici alla varia. Tra le novità, il nuovo reparto “Just Comics” interamente dedicato ai fumetti, con un’ampia selezione di manga, supereroi e graphic novel. Ai giovani lettori è rivolta l’area “We are Junior”, con giochi didattici e libri illustrati per stimolare la fantasia di bambini e ragazzi. Completano l’assortimento cd e vinili con le ultime novità musicali, come il K-POP, prodotti di cartoleria, idee regalo, eReader e le proposte del club Mondolibri.

Mondadori

Il Mondadori Bookstore di Padova è a servizio dei lettori anche online: i clienti potranno entrare in contatto con la libreria ed essere aggiornati su tutte le iniziative e gli eventi in corso attraverso le pagine Facebook e Instagram e usufruire dei servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo e ritirarlo in negozio, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli. Il network Mondadori Store è a fianco dei lettori con oltre 500 librerie diffuse dalle grandi città ai centri più piccoli, online con il sito di e-commerce Mondadoristore.it e la formula bookclub. Una proposta che, al libro - al centro dell'offerta - affianca esperienze di intrattenimento, eventi e servizi multicanale, raggiungendo ogni anno oltre 20 milioni di clienti.