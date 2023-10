Campionato mondiale della gelateria, il padovano Guido Zandonà di Ciokkolatte è in finale

Dopo aver ricevuto, pochi giorni fa, dalle mani dell’Assessore Roberto Marcato la targa e l’attestato di Maestro Artigiano della Regione del Veneto, il Maestro Gelatiere Guido Zandonà della gelateria Ciokkolatte di Piazza dei Signori, in centro a Padova, ha rappresentato Padova e il Veneto alle prime semifinali al “Gelato Festival World Masters”, i campionati mondiali della gelateria, che ogni quattro anni decretano il miglior Gelatiere al Mondo.

Finale

La corsa alla finale è cominciata a marzo 2023, con la vittoria di Guido Zandonà alla tappa interregionale di Brescia, strappando il pass per la semifinale italiana. La semifinale si è tenuta martedì 24 e mercoledì 25 ottobre ad Anzola dell’Emilia (Bologna) presso le strutture del campus della Carpigiani Gelato University, la più importante scuola internazionale di gelateria scelta da 7.000 studenti ogni anno. Con 102 partecipanti e solo 8 posti per poter sperare di arrivare in finale, la gara è stata particolarmente selettiva e impegnativa. Il Maestro Zandonà ha presentato per il concorso il famoso Caramello Salato, ormai “marchio di fabbrica” della gelateria patavina, con una nuova versione al burro superiore realizzato a Zanè, in provincia di Vicenza, dai Fratelli Brazzale, la più antica azienda casearia italiana. «La scelta del burro - dichiara Zandonà - è stata fondamentale, in quanto il prodotto è ottenuto direttamente da freschissime panne di centrifuga, zangolate entro 24 ore dalla mungitura». Oltre a scegliere ingredienti del territorio veneto, il Maestro Zandonà ha voluto omaggiare la città di Padova: utilizzando la vaschetta di gelato della gara come una tela, ha raffigurato sulla superficie un tipico scorcio della Città.

Ciokkolatte

Ora il Maestro padovano, annoverato tra i migliori 8 gelatieri italiani del 2023, dovrà prepararsi per la finale italiana, che si terrà nel 2025, concorrendo così per poter rappresentare l’Italia alla finale mondiale. «È una sfida - sottolinea Zandonà - che non vedo l’ora di affrontare, anche per far conoscere a livello nazionale e internazionale le eccellenze del nostro territorio». Afferma Filippo Segato, segretario di Appe - Associazione provinciale pubblici esercizi: «È un piacere apprendere che un nostro associato riesce continuamente a distinguersi a livello nazionale: ricordo che la gelateria Ciokkolatte ha già ottenuto, in passato, molti riconoscimenti e auspichiamo che possa imporsi anche nella finalissima del 2025, a beneficio dell’immagine di Padova e della sua gastronomia».