800 anni dell'Università di Padova, in vendita venerdì primo aprile la moneta celebrativa

“Ottocentenario dell’Università di Padova”, questo il nome della nuova moneta, normalmente acquistabile solo sul sito web dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è in via straordinaria disponibile per la vendita al pubblico venerdì primo aprile a partire dalle 11 e fino alle 17 in Sala dei Quaranta a Palazzo Bo.

Ministro

L’occasione è il Convegno che si terrà l’1 aprile in Aula magna di Palazzo del Bo per celebrare i trent’anni della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze on. Daniele Franco. Il Ministro Franco inoltre riceverà dall’Università e dall’Associazione Alumni Università degli Studi di Padova il premio Alumnus of the Year: si tratta del più alto riconoscimento conferito dall’Associazione Alumni a un laureato nell’Ateneo patavino, per il contributo e l’impatto dati nel testimoniare i valori dell’Università e per aver rappresentato nel proprio percorso personale e professionale la Patavina Libertas.

Moneta

La nuova moneta d’argento da 5 euro è stata realizzata in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova. Parte della Collezione Numismatica 2022 presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Poligrafico e Zecca dello Stato, la moneta si presenta in versione proof, millesimo 2022, ed è destinata a collezionisti, enti, associazioni, appassionati. L’opera celebra i valori dello studio, del sapere e della conoscenza come strumenti di libertà individuale rappresentati da uno degli Atenei più prestigiosi ed antichi al mondo, le cui radici affondano in epoca medievale. La moneta raffigura sul dritto, nello sfondo, il portale di ingresso di Palazzo Bo, sede storica dell’Università di Padova, su cui si staglia, a destra, il corrimano della Scala del Sapere, situata all’interno del Palazzo, con affreschi di Giò Ponti che illustrano il percorso dello studente fino al raggiungimento dell’Alma Mater, raffigurata in alto; sulle scale, il motto dell’Università: “UNIVERSA UNIVERSIS PATAVINA LIBERTAS”. A sinistra, la firma dell’autore “U. PERNAZZA” e, nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. Sul rovescio si può ammirare, al centro, il sigillo dell’Università di Padova in evidenza sulla raffigurazione stilizzata del Teatro Anatomico dell’Università, primo teatro anatomico stabile al mondo; in alto, le date “1222 • 2022”, rispettivamente anno della fondazione dell’Università e anno di emissione della moneta in occasione dell’Ottocentenario; in esergo la lettera “R”, identificativo della Zecca di Roma e il valore “5 EURO”. La moneta, coniata con una tiratura di 5mila esemplari, è in argento, in versione proof, ed è stata creata dall’artista Uliana Pernazza.