Morte della Regina Elisabetta, Giordani: «Una donna che ha segnato un'epoca»

«Una donna, un Capo di Stato, che ha segnato un’epoca. Le più sincere condoglianze mie e della Città a tutte le cittadine e i cittadini britannici e di tutti gli altri reami del Commonwealth che vivono, studiano, lavorano a Padova e ai tanti che la visitano come turisti anche in queste ore»: con queste parole Sergio Giordani, sindaco di Padova, ha voluto omaggiare la Regina Elisabetta, scomparsa all'età di 96 anni.

Luca Zaia

Anche il Governatore del Veneto Luca Zaia ha voluto ricordarla: «Ci lascia l'ultima testimone del XX secolo, la più longeva regina inglese e il secondo capo di Stato più longevo della storia. A giugno aveva celebrato i 70 anni di Regno. Divenuta regina giovanissima, a 25 anni, dopo la scomparsa improvvisa di Re Giorgio VI, aveva giurato di dedicare tutta la sua vita, fino alla fine, al servizio della Nazione, e così ha fatto. Una vita non facile, segnata da 15 Premier, da Churchill che ne guidò i primi passi fino a Liz Truss, nominata appena martedì scorso, oltre che da vicende internazionali delicate come la fine dell'Impero. Nel 1961 era venuta in visita ufficiale a Venezia e a Torcello, dov'era stata ospite di Cipriani assieme al marito Filippo, duca di Edimburgo, rimanendo incantata dall'unicità della Serenissima tanto da definirlo "un viaggio memorabile". Ci lascia un pezzo di storia: un pensiero va a questa sovrana eccezionale, rivolgendo il mio cordoglio agli inglesi e a tutti i cittadini britannici residenti in Veneto».