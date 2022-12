In viaggio nel tempo con Geronimo Stilton: apre a Padova l'attesa mostra interattiva

Apre domani, giovedì 8 dicembre, al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova, la mostra “Geronimo Stilton Live Experience. Viaggio nel tempo”, un’esperienza interattiva, divertente ed educativa dedicata a bambini e famiglie, dove i partecipanti saranno coinvolti in un avvincente viaggio nella storia insieme a Geronimo Stilton. L’esposizione, unica nel suo genere, rimarrà aperta fino al 26 febbraio, ma sono previste due esclusive opportunità per la giornata inaugurale: il biglietto d’entrata è scontato a 8 euro e tutti i bambini potranno conoscere e farsi fotografare con Geronimo Stilton, presente per l’occasione.

La mostra

La mostra “Geronimo Stilton Live Experience. Viaggio nel tempo” è un’esperienza totalmente immersiva dove i partecipanti sono protagonisti assoluti di storie, fatte di suoni, sensi ed emozioni. Totalmente interattivo, il percorso espositivo si presenta come un’avventura visionaria lungo tre momenti storici: il periodo perduto della preistoria quando i dinosauri erano i dominatori del pianeta; la civiltà dell’antico Egitto con i suoi enigmi e misteri da interpretare; l’isola del tesoro, luogo senza tempo e fuori dalle rotte, che ha attirato la fantasia di ognuno, ma che ha tracce sia nella storia della pirateria sia nella letteratura. La narrazione del percorso si basa sulla serie editoriale “Viaggio nel Tempo” di Geronimo Stilton, il personaggio nato da un’idea di Elisabetta Dami, ed è pensata per coinvolgere piccoli e grandi che verranno accompagnati in una visita teatrale da un Ranger del Tempo e dal topo giornalista più famoso dell’Isola dei Topi: Geronimo Stilton. Il tutto è arricchito da una stanza analogica iniziale dedicata al prof. Amperio Volt, stimato scienziato e inventore amico di Geronimo, dove comprendere alcune semplici leggi scientifiche alla base dei viaggi nel tempo, degli enigmi e dell’ingegno degli antichi egizi, oltre a curiosità sul mondo preistorico e sui pirati. La conclusione del viaggio porterà i piccoli visitatori nel presente, dove potranno divertirsi con i laboratori e avvicinarsi al mondo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) attraverso attività scientifico/creative, volte a stimolare l’apprendimento e la conoscenza. «È importante che le famiglie trovino nella nostra città opportunità come queste per scoprire attraverso il gioco, la letteratura e la meraviglia la storia, la scienza e il desiderio di scoperta» afferma l’assessore Andrea Colasio. Aggiunge Alessio Scaboro, direttore creativo e scientifico di Pleiadi: «La nostra mission è diffondere la curiosità. Per questo abbiamo voluto portare a Padova questa mostra: uno stratopico viaggio nel tempo, tra dinosauri, egizi, pirati, enigmi da risolvere e prove da superare che stimoleranno la curiosità dei giovani visitatori». Conclude Claudia Mazzucco, Ceo di Atlantyca Entertainment: «Da sempre Geronimo Stilton ha un potere speciale: riesce a far sì che anche i temi didattici diventino divertenti e stimolanti anche per i suoi giovani fan. Visitando l’esposizione i piccoli scopriranno nuovi contenuti educativi e viaggeranno in epoche diverse, ma anche i grandi si divertiranno moltissimo».

Le tecnologie e i laboratori

Il percorso espositivo si avvale di tre tecnologie, fondamentali per creare un’esperienza coinvolgente ed entusiasmante: mapping, realtà aumentata e digital signage. Attraverso il mapping immagini e video sono proiettati sugli oggetti, la realtà aumentata permette una sovrapposizione nel mondo reale di elementi digitali, virtuali e interattivi, con il digital signage i contenuti vengon fruiti su ledwall, touchscreen o mirror display. L’offerta della mostra è arricchita anche da molti laboratori su prenotazione, studiati e creati da Pleiadi per scolaresche e famiglie: i laboratori per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria si svolgeranno durante la settimana, dal lunedì al venerdì. Quelli dedicati alle famiglie, saranno organizzati nei weekend e nei giorni festivi.

Date, orari e costi

Dall’8 dicembre al 26 febbraio, la mostra “Geronimo Stilton Live Experience. Viaggio nel tempo” sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 19.00. I visitatori potranno accedere anche durante il periodo delle ferie natalizie: l’esposizione, infatti, rimarrà aperta tutti i giorni tranne il 25 dicembre. I biglietti di ingresso, disponibili sul sito www.geronimostiltonexperience.it, partono da 10€ e sono modulabili in pacchetti personalizzabili a seconda delle specifiche esigenze dei visitatori. Entrata gratuita per i bambini fino ai 2 anni e per gli accompagnatori di persone con disabilità. Disponibili anche offerta dedicate a scolaresche e compleanni.

I promotori

“Geronimo Stilton Live Experience. Viaggio nel tempo” è una mostra realizzata da Pleiadi Science Farmer, promossa dal Comune di Padova e ideata da Way Experience e Atlantyca Entertainment in collaborazione con Camera di Commercio di Padova, Padova Looking Ahead & Beyond, Venice Promex, Febo Teatro. Media partner dell’esposizione sono Radio Company e Radio Padova. Pleiadi Science Farmer è un gruppo di scienziati, fondato nel 2009 da Alessio Scaboro e Lucio Biondaro. Pleiadi è un'impresa nazionale e ben radicata in Veneto che si occupa di comunicazione, educazione ed è specializzata nella realizzazione di contenuti creativi legati a discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), con l’obiettivo di incuriosire e avvicinare grandi e piccini a diverse tematiche.

Geronimo Stilton

Geronimo Stilton, nato da un’idea di Elisabetta Dami, è il personaggio di cui Atlantyca Entertainment gestisce i diritti editoriali internazionali nonché quelli di animazione e di licensing per tutto il mondo. La serie di libri di Geronimo Stilton, pubblicata in Italia da Edizioni PIEMME, è diventata un fenomeno globale con 182 milioni di libri tradotti in 51 lingue venduti in tutto il mondo e 3 serie animate coprodotte con Rai Fiction e distribuite in oltre 130 paesi.