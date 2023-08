Da "perderci la testa": arriva a Padova la Mostra delle Illusioni

Il 23 Settembre inaugura al pubblico all'ex Macello di Padova la “Mostra delle Illusioni”, un percorso espositivo interattivo dedicato all'affascinante mondo delle illusioni ottiche e percettive.

Mostra delle Illusioni

Realizzata dalla società Museum Events Group srl, che si occupa da anni di esposizioni a carattere storico-divulgativo e di intrattenimento, questa mostra presenta al pubblico oltre 70 illusioni spettacolari, in grado di emozionare e stupire il visitatore. Una combinazione di scenografie, immagini, esperienze da vivere in prima persona e uno spazio ampio ed innovativo dedicato all’esperienza della realtà virtuale, accompagneranno il pubblico di ogni età in un viaggio attraverso il misterioso e coinvolgente mondo delle illusioni visive e percettive. Un percorso espositivo che saprà divertire i visitatori mettendo alla prova i sensi e la mente, in maniera inaspettata e imprevedibile. La mostra, al momento presente a Genova negli importanti spazi espositivi del Porto Antico, arriva in Italia dopo un tour europeo, dove ha raccolto il consenso di migliaia di visitatori di tutte le età, alla ricerca di un’esperienza nuova e coinvolgente. È possibile inoltre prenotare visite guidate per le scuole, finalizzate alla comprensione dei diversi meccanismi cognitivi alla base delle illusioni proposte. Al termine dell'attività, i partecipanti saranno in grado di riconoscere le tipologie di illusione ottica, quali elementi regolano la percezione visiva, i processi logici legati alla vista e come la mente cerca di risolvere i paradossi. Curiosità’, momenti di gioco ed opportunità di confronto animeranno l’attività didattica durante tutto il suo svolgimento. Tutte le info a questo link.