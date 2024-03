Tutti in marcia: torna domenica l'appuntamento con "Muoviamoci per il diabete"

Il diabete, nelle sue varie forme, è una patologia molto invalidante e sempre più diffusa. Per contrastarla è fondamentale la prevenzione: adottare un corretto stile di vita, praticare attività fisica, sottoporsi a controlli periodici. Allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza, domenica 17 marzo si terrà a Padova la quinta edizione della manifestazione “Muoviamoci per il diabete”, nata nel 2018 da un’idea dei Lions di Padova, costantemente impegnati a favore della collettività.

Muoviamoci per il diabete

In piazzale Mazzini dalle ore 9 alle ore 13 personale sanitario dell’Ulss 6 Euganea fornirà informazioni sull’importanza dell’attività fisica e sulla giusta alimentazione, ed effettuerà screening diabetologici gratuiti. La camminata partirà alle ore 10 da Piazzale Mazzini e si snoderà per circa 4 chilometri lungo un tratto delle mura cinquecentesche di Padova, dove esperti del Comitato Mura metteranno a disposizione le loro competenze per far conoscere questo importante monumento della città. Le iscrizioni alla camminata, il cui costo ammonta a 10 euro a persona, potranno essere effettuate il giorno stesso, dalle 9 alle 10, in piazzale Mazzini, presso l’apposito gazebo. I Club Lions padovani, con il sostegno di alcuni sponsor, intendono inoltre raccogliere fondi per aiutare le istituzioni che si occupano dei pazienti diabetici. Il Centro di Promozione Sportiva Libertas Padova e il Comitato Mura di Padova, condividono con i Lions l’organizzazione dell’evento, al quale hanno concesso il loro patrocinio il Comune di Padova, il progetto “Città Sane”, l’UlSS 6 Euganea e l’Università di Padova, e alla cui gestione hanno collaborato il Servizio di Diabetologia dell’ULSS6, l’Associazione Diabetici di Padova e il CSV di Padova e Rovigo.