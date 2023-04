Da cabina elettrica a street art dedicata alla medicina: il nuovo murale a Padova

Le cabine elettriche degli anni ‘50 diventano opere di street art grazie all’impegno concreto di E-Distribuzione nella rigenerazione urbana.

L’artista venezuelano Koz Dos è stato scelto per realizzare un’opera su un impianto di trasformazione dell’Azienda del Gruppo Enel, situato in via Annibale da Bassano a Padova, nel quartiere Arcella, divenuto protagonista negli ultimi anni di un fermento artistico di spicco che lo ha posto al centro di grande attenzione mediatica. Committente dell’opera, intitolata “Noi come medicina, noi oltre il palpabile”, è Arcellatown, la community social collettore di questi movimenti artistici che danno voce oggi più che mai ad un quartiere che ha molto da esprimere e lo fa in maniera indipendente ed autonoma dal “basso”. «Ringraziamo i partner privati come E-Distribuzione e Generali - sottolinea Alessandra De Crescenzo del collettivo - che si offrono come sostenitori di progetti che sono in grado di muovere un turismo intellettualmente proattivo che riempie i vuoti urbani come nell’ansa Borgomagno, che ci vede da anni leader come rigeneratori urbani. Con questa rassegna artistica diffusa ci teniamo a mettere in risalto le discipline da sempre oggetto di ricerca del nostro storico Ateneo, come la Medicina che è un’eccellenza ospedaliera della nostra città e a cui siamo tutti molto devoti per il lavoro che è stato fatto come Hub durante la Pandemia ma anche per tutte le altre eccellenze come la Cardiochirurgia e i centri specializzati e di ricerca come lo Iov».

«L’energia elettrica ha un ruolo invisibile - sottolinea Davide Marini, Responsabile E-Distribuzione Unità Territoriale di Padova - ma rende possibile quasi tutte le nostre attività quotidiane: per questo abbiamo deciso di darle forma e colore e grazie alla collaborazione con Arcellatown mettiamo a disposizione le nostre strutture per regalare emozioni, trasformando le cabine in veri e propri elementi di pregio estetico e di valorizzazione del territorio. Con questa iniziativa vogliamo testimoniare che è possibile coniugare sostenibilità, innovazione e rispetto per ambiente e territorio». Quest’opera è il sesto di una serie di interventi artistici facenti parte del progetto di Arcellatown "Universa Universis Patavina Libertas", che prevede la decorazione di 8 cabine elettriche di E-Distribuzione nel quartiere Arcella per gli 8 secoli dell’Ateneo di Padova ed è stata realizzata con il patrocinio dell’Università di Padova. Un importante contributo al progetto è stato offerto anche dall’Agenzia Generali di Padova via Guido Reni che con il suo sostegno manifesta davvero un interesse forte per il territorio in cui è radicata. A tal proposito Antonio Sciortino e Riccardo Luvisetto, agenti Responsabili dell’Agenzia dichiarano: «L’opera è un omaggio all’equilibrio tra mente e corpo, alla medicina ed alla salute in generale tema su cui noi come ente assicurativo abbiamo sviluppato un’offerta di prodotti dedicati. Con questa iniziativa vogliamo rafforzare il nostro impegno nel valorizzare gli spazi urbani anche attraverso l’arte di strada. In particolare in questa occasione abbiamo voluto dare un messaggio di speranza e fiducia nel futuro vivacizzando i muri del quartiere Arcella che storicamente ospita la nostra sede lì dove c’era un vuoto urbano».

Koz Dos dichiara in merito all’opera :«La medicina antica credeva che dovessimo stare bene internamente con noi stessi perché ciò si rifletteva nella nostra salute física. Gli Antichi hanno imparato molto osservando la natura poiché ha un equilibrio perfetto e se quell'equilibrio non c'è si manifestano disastri naturali. L'uomo attuale cerca di avere quell'equilibrio ma lo cerca sempre fuori di sè senza osservarsi, ignorando la natura e l'universo che sono così saggi. Senza rispettare la natura e gli altri esseri viventi, è impossibile per noi entrare in un equilibrio dell'essere. L'uomo indossa maschere per ingannare, proteggersi e nascondere il suo vero essere, nascondendo il suo vero io. In questo lavoro abbiamo voluto lavorare con il sé quantistico che dà la conoscenza che viene trasmessa di generazione in generazione, che ci permette di raggiungere studi scientifici per risolvere problemi che erano impossibili anni fa. Vediamo come il presente influenza il nostro futuro, come impariamo dal passato, quanto sopra vale per la ripetizione del viso e la distribuzione delle mani in diverse posizioni che svolgono funzioni diverse, come dare, ricevere e tenere, vale sia per la conoscenza che per le diverse discipline. Per questo è necessario avere una visione ricettiva che ci permetta di capire che cosa sta succedendo prima dentro di noi e poi capire cosa sta succedendo intorno a noi, principio fondamentale è imparare a ricevere dalla natura per dare al prossimo, è come avere assoluta fiducia in ciò che non vediamo, è come quella mano che si appoggia, tiene, si aggrappa ai misteri di una notte impalpabile e inspiegabile ma ricca di misteri da scoprire».

L'opera, che sarà accompagnata da una targa riportante il titolo “Noi come medicina, noi oltre il palpabile”, è un omaggio alla scienza della Medicina che proprio nell'Università di Padova e nel policlinico Universitario ha nella nostra città un hub di eccellenza assoluta e che Arcellatown si sente di omaggiare in questi anni di forte stress post pandemico. L’azione di rigenerazione urbana di Koz Dos è stata realizzata anche grazie ai commercianti local siti in via Annibale da Bassano; Negozio di articoli musicali Vento Strumenti, Negozio di bici Faggian Fabio, Salone Younes e ferramenta Longhin. Sono ormai centinaia le cabine di street art di E-Distribuzione che hanno dato vita ad un vero e proprio museo a cielo aperto in tutta Italia, un museo che continua a crescere e ad arricchirsi grazie alla collaborazione con artisti locali, amministrazioni comunali, associazioni culturali, scuole. La rete elettrica diventa così anche una rete artistica. Per sapere di più sul progetto https://www.e-distribuzione.it/Azienda/sostenibilita/street-art.html