A quattro mani: Alessio-b e Zero Mentale abbelliscono la scuola con una loro creazione

Prosegue il percorso di street art e di rigenerazione urbana della Città di Selvazzano Dentro: due street artist di livello internazionale quali Alessio-B e Zero Mentale insieme hanno dato un nuovo volto alla Scuola Benedetto Marcello di Caselle con un murales a quattro mani raffigurante la bambina con il soffione su uno sfondo realizzato da una rete di colori che cattura l’attenzione di tutti i passanti.

Murales

«Sono particolarmente fiera e felice di questo progetto - sottolinea il sindaco Giovanna Rossi - i bambini inizialmente incuriositi e poi incantati nel vedere la loro scuola protagonista di questa bellissima iniziativa, hanno potuto assistere in diretta, alla realizzazione dell’opera degli artisti. Due esperienze di arte condivisa molto apprezzata e gradita. Questa è la continuazione di un percorso che ci vede impegnati già da tempo nel progetto di rigenerazione urbana che abbiamo definito “Selvazzano si colora!"». Aggiunge l’assessore alla riqualificazione dell’arredo urbano Giacomo Rodighiero: «Ci siamo avvalsi di due artisti padovani molto conosciuti. La dirigenza scolastica e i docenti hanno dato tutta la loro collaborazione e disponibilità per la realizzazione di quest’opera che ha riscontrato il gradimento anche degli alunni della scuola. Abbiamo dunque perseguito l’obiettivo per le attività di servizio, supporto e promozione di tutte le forme di creatività in particolar modo dei nuovi linguaggi urbani e contemporanei come la street art, mettendo in atto azioni volte al recupero e riqualificazione degli spazi urbani. Nei prossimi mesi verranno realizzate ulteriori opere che parlano del nostro territorio ancora nelle scuole, nei parchi e nelle strutture pubbliche più adeguate a questo progetto».