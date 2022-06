Murales “verdi” di Tony Gallo per la tenda del Garden88

Dopo la cascata di piante di pothos che domina l’interno del piccolo chiosco-bar in centro ad Albignasego e l’adiacente serra urbana con sedute e tavolini incastonati tra gli alberi, il Garden88 si arricchisce di due murales “verdi” firmati da Tony Gallo.

Murales

Il writer padovano, consolidato partner artistico dei gestori del locale che da poco hanno rinnovato anche l’esterno del container-bar al Pier88 del Bassanello, ha realizzato due nuove opere sulla struttura portante del portale che funge da tenda ombreggiante mobile che viene aperta e chiusa quotidianamente per limitarne l’ingombro sulla piazza del paese. I soggetti rappresentati da Tony Gallo sono in tema con l’ambientazione “vegetale” che da sempre caratterizza il locale di Albignasego. Su un lato e sull’altro del portale che sostiene la tenda, due personaggi tipici dell’estetica dello street artist dell’Arcella celano i loro volti dietro a due mazzi giganti di piante tropicali. “Hidden”, in inglese nascosto, tra la natura, il nome dell’opera scelto dall’artista.