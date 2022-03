Musei gratis per chi corre la Padova Marathon: la sinergia con Palazzo Moroni

Quest’anno la Padova Marathon si corre nell’arte. E non potrebbe essere altrimenti, avendo il privilegio di poter organizzare l’evento in una delle pochissime città al mondo che possono vantare due siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, vale a dire l’Orto Botanico e I cicli affrescati del XIV secolo di Padova – Padova Urbs picta. Proprio a Padova Urbs picta, in particolare, è legata la campagna di comunicazione dell’edizione 2022, basata sul claim “Run into art” e che richiama le immagini delle opere di Giotto, inserite in tutto il materiale promozionale dell’evento in cartellone domenica 24 aprile.

Gratis al museo

Ma la sinergia va oltre: nelle giornate dello svolgimento della manifestazione, dal 22 al 25 aprile 2022 i podisti partecipanti alla Padova Marathon e alla Padova Half Marathon potranno visitare Museo Eremitani, Palazzo Zuckermann e Palazzo della Ragione a titolo gratuito, presentando il voucher espressamente creato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e che sarà messo a disposizione degli atleti al momento dell’iscrizione. «Il settore cultura e turismo del Comune di Padova partecipa e sostiene con entusiasmo la Padova Marathon che, in questa edizione - come è piuttosto evidente dal messaggio grafico della manifestazione - è dedicata a Padova Urbs picta, “i Cicli affrescati del XIV secolo di Padova” iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO lo scorso luglio», afferma l’assessore alla cultura del Comune di Padova Andrea Colasio. «Abbiamo accolto la proposta di Assindustria Sport con grande soddisfazione, poiché ci siamo resi conto in questi ultimi mesi che il riconoscimento UNESCO, oltre ad aver allargato il raggio d’azione della promozione della nostra città in Italia e all’estero, ha anche innescato sul nostro territorio un circolo virtuoso di reciproco riconoscimento fra mondi che, fino a poco tempo da, sembravano lontani come lo sport e la cultura. Questi sono entrambi ambiti in cui si costruiscono il dialogo fra persone e modi di vivere diversi, nei quali si riconoscono obiettivi comuni e si lavora insieme per raggiungerli. Per noi è davvero importante che il mondo dello sport di alto livello riconosca il valore della cultura come uno strumento di sostegno alla diffusione del suo messaggio, e lo è parimenti l’idea che veicolare la ricchezza della nostra cultura allo sport rafforzi ed arricchisca la nostra mission. Per questo abbiamo messo a disposizione dei maratoneti partecipanti alla Padova Marathon un voucher che consentirà loro l’ingresso gratuito al Museo Eremitani, a Palazzo Zuckermann e a Palazzo della Ragione».

Eventi

La sinergia però non si ferma qui: Assindustria Sport sta preparando per i podisti un’altra meravigliosa sorpresa legata a Padova Urbs picta, i cui contenuti saranno svelati nei prossimi giorni. Sport, cultura, turismo, iniziative commerciali: ulteriori dettagli sul ricco carnet di eventi in programma nel 2022 saranno annunciati nella conferenza stampa che si svolgerà venerdì 18 marzo a mezzogiorno a Palazzo Moroni, in Sala Paladin