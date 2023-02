«Uno dei più curiosi e interessanti d’Italia», il museo del Precinema di Padova su Italia Uno

Coloro che non conoscono ancora il Museo del Precinema di Padova, ma anchi tutti gli appassionati che sono già passati a visitarlo, sono invitati a sintonizzarsi su Italia 1, lunedì 13 febbraio, alle ore 21.20, per guardare “Freedom - Oltre il confine”, il programma divulgativo condotto da Roberto Giacobbo, che presenterà il museo come "uno dei più curiosi e interessanti d’Italia".

