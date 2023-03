Per raccontare un'eccellenza padovana: inaugurato il museo Luxardo a Torreglia

Il Museo d’impresa Luxardo è ora una realtà. A pochi passi dalla sede dell’azienda a Torreglia (PD), appena inaugurato alla presenza di autorità e stampa, il Museo segna marcatamente una ulteriore fase di sviluppo per lo storico marchio, leader nella produzione di liquori ed ingredienti per la pasticceria artigianale, nonché tra le più antiche distillerie esistenti al mondo.

Luxardo

La lunga storia di famiglia, che nel 2021 ha celebrato i suoi 200 anni, trova qui la sua "casa": si tratta di un luogo che invita il visitatore ad un viaggio di grande suggestione, accompagnandolo con un’esperienza immersiva ed emozionale dalle origini a Zara, in Dalmazia, fino ai Colli Euganei dove dal 1947 ha sede l’azienda, per avvicinarlo al ricordo di un passato importante e, attraverso le tappe di una crescita punteggiata di significative conquiste, portarlo fino al presente seguendo un itinerario scandito da una instancabile operosità e costantemente rivolto al futuro. «È una forte emozione, non solo per me ma per tutta la famiglia - commenta Franco Luxardo, senior partner - poter vedere finalmente compiuto uno dei nostri più grandi sogni. La storia che è stata scritta da chi ci ha preceduto è il patrimonio di valori e insegnamenti su cui abbiamo costruito ciò che siamo oggi e ci dà la forza, ogni giorno, per camminare verso il futuro»

Il museo

Adiacente all’attuale sede dell’azienda a Torreglia (PD), la struttura è stata ideata e realizzata dallo Studio Architetti Mar di Venezia, ponendo particolare attenzione al contesto ambientale in cui è inserita, nel pieno adeguamento alla natura. Il progetto vede una parte esterna in lame ritorte d’acciaio COR-TEN, materiale versatile, dalle straordinarie proprietà strutturali ed estetiche e di estrema resistenza. Il susseguirsi delle lame restituisce una sensazione tridimensionale di vibrazione sull’intera facciata frontale e, giocando con la luce, la fa sembrare quasi in movimento. L’interno si snoda in una teoria di sale ripercorrendo con andamento circolare le tappe fondamentali della lunga storia di famiglia, in un allestimento dove non mancano postazioni digitali e video, che al contempo dà spazio anche alle fasi di produzione dei liquori che hanno reso celebre nel mondo il nome Luxardo. Adiacente al Museo si trova il negozio aziendale, che per l’occasione è stato completamente ristrutturato, dove è possibile acquistare l’intera gamma di liquori, amari, distillati e confetture Luxardo. Il Museo Luxardo è visitabile su prenotazione dal mercoledì al sabato, con ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni www.museoluxardo.it.