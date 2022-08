Il Museo di Este diventa uno “Smart Museum”, ecco tutti i tour virtuali nei luoghi atestini

Il progetto, nato in un periodo in cui la pandemia ha ridotto le relazioni sociali e ha costretto a restrizioni e a chiusure forzate, si pone l’obiettivo di avvicinare il patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale locale a tutti i suoi possibili fruitori attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali. L’obiettivo principale del progetto, avviato a febbraio 2022 e concluso a giugno 2022, è quello di offrire a chiunque, vicino o lontano, in grado di spostarsi o meno, la possibilità di “ assaggiare” la bellezza e ricchezza dei tesori custoditi nella Città di Este. Per il progetto, sono stati investiti euro 24.141,56.

La brand identity

In particolare, è stata curata la brand identity del Museo Nazionale Atestino, con la realizzazione di un nuovo logo, ispirato a uno dei simboli principali della presenza in Città della Civiltà dei Veneti Antichi, ovvero il vaso a forma di palmipede montato su ruote risalente alla fine del IX e inizio dell’VIII sec. a.c., ritrovato in una tomba della necropoli Pelà, probabilmente appartenente a una bambina. È stato poi realizzato un sito web all’avanguardia, visitabile CLICCANDO QUI.

Virtual tour

Grazie alla tecnologia Matterport è stato possibile creare 5 virtual tour interattivi del Museo e di alcuni punti di interesse presenti in Città:

Sala 1 e 2 del Museo, dove sono raccolte le testimonianze più antiche della presenza dell’uomo di Neanderthal nel territorio di Este e gli aspetti abitativi di Este e dei centri circostanti in età protostorica;

Sala 9 del Museo, dedicata agli aspetti quotidiani della vita, alle arti ed ai mestieri in età romana;

Sotteranei del Museo, che conservano tracce del palatium dei Marchesi d’Este e del successivo insediamento dei Carraresi;

Area absidale del Duomo di S. Tecla, che conserva la prestigiosa Pala del Tiepolo “ S. Tecla intercede per la Città di Este”

Chiesa della Beata Vergine della Salute, che conserva un intero ciclo di opere di Antonio Zanchi, pittore atestino, maggiore esponente barocco della corrente dei “ Tenebrosi” , del quale ricorrono quest’anno i 300 anni dalla scomparsa.

I virtual tour possono essere visti anche attraverso la realtà virtuale, utilizzando l’apposito visore!

Sono inoltre state scattate immagini a 360° delle Sale 1, 2 e 4, soprattutto per mettere in evidenzia gli splendidi affreschi che decorano i soffitti delle sale.

Tour guidati virtuali

Sono stati realizzati, tra maggio e giugno 2022, ben 18 tour virtuali guidati gratuiti, con la collaborazione di guide turistiche di Ascom Padova e Confesercenti Padova, mediante collegamenti da remoto.

I destinatari dei tour sono stati numerosi (oltre le 100 persone) e appartenenti a target molto diversi:

bambini delle classi I e II delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo di Casale di Scodosia

bambini delle classi I e II primaria dell’Istituto Comprensivo di Villamarzana

bambini delle classi I e II primaria dell’Istituto Comprensivo di Costa di Rovigo

ospiti del Centro Servizi per Anziani di Monselice

ospiti della Fondazione S. Tecla di Este (Istituto per Anziani)

ospiti dei Centri Diurni Agorà - Centro Diurno Riabilitativo di Padova

ospiti della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus di Padova

privati cittadini

L’iniziativa ha riscosso un notevole successo tanto che alcune strutture per anziani e alcune scuole hanno chiesto di poter programmare le visite guidate virtuali anche a settembre.

Tali tour saranno finanziati con risorse proprie del Comune di Este e sarà data quindi prosecuzione al progetto.

Riproduzione 3D della Situla Benvenuti

Oltre alla possibilità di visitare la Città di Este e il Museo Nazionale Atestino attraverso i virtual tour e le visite guidate virtuali, si è pensato di poter offrire anche agli ipovedenti la possibilità di “ vedere” uno dei più preziosi e importanti reperti dei Veneti Antichi ovvero la Situla Benvenuti.

Attraverso la sua copia prodotta mediante la stampa 3D le persone ipovedenti avranno la possibilità di toccare la Situla e leggere attraverso il tatto i suoi rilievi che raccontano un repertorio decorativo vario, composto da animali, reali o fantastici, che rivelano influssi orientali.

Video promozionale

Attraverso riprese a terra e con drone è stato possibile realizzare un video promozionale della Città di Este con interviste all’Assessore alla Cultura Luigia Businarolo e alla Direttrice del Museo Benedetta Prosdocimi al fine di promuovere il progetto e i virtual tour.

Clicca QUI per vedere il video!

Info web

https://www.museonazionaleatestino.it/smart-museum/

https://www.comune.este.pd.it/it/news/smart-museum-visual-storytelling-al-museo-nazionale-atestino

