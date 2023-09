Tutto da scoprire: riapre al pubblico a settembre il museo di fisica Giovanni Poleni

Per tutto il mese di settembre il Museo di storia della fisica “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova, con sede in via Loredan 10 a Padova, apre gratuitamente tutte le domeniche pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30 e con visite guidate gratuite alle ore 16

Museo

È l’occasione per visitare il museo che prende il nome dal grande scienziato, Giovanni Poleni, che inaugurò a Padova l’insegnamento della fisica in termini moderni, avviando nel 1739 il primo Gabinetto di Fisica sperimentale. Grazie alla sua eccezionale raccolta di strumenti scientifici, tra le più importanti d’Europa per varietà e ricchezza di oggetti, il museo si configura come una realtà unica nel Veneto. È un viaggio nel tempo attraverso tre secoli di ricerche e didattica, per scoprire il modo di lavorare degli studiosi patavini, in collegamento con gli sviluppi della disciplina a livello globale. Una presentazione raffinata, coinvolgente ed emozionante mette in risalto le molte storie collegate ai diversi oggetti e la bellezza intrinseca degli strumenti scientifici storici. Si tratta di reperti originali, talvolta unici, spesso rari; per lo più risalenti agli ultimi tre secoli, ma anche costruiti nel ‘500 e nel ‘600, e in alcuni casi esposti per la prima volta in modo permanente. Evidenziando il profondo legame della fisica con altre discipline come l’arte, l’architettura, la musica e la psicologia, il nuovo allestimento, su progetto e direzione scientifica di Sofia Talas e Fanny Marcon, invita il pubblico a riflettere sulla scienza di oggi e sui suoi rapporti con la società.