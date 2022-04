Nati lo stesso giorno, mese e anno, proprio come le madri: l'incredibile coincidenza nell'Alta

Quante probabilità ci possono essere che due giovani donne nate lo stesso giorno, mese e anno diano alla luce nel medesimo ospedale due bimbi nati a loro volta lo stesso giorno, mese e anno? Bisognerebbe chiedere a uno statistico, ma in realtà è già accaduto.

Coincidenza

L'incredibile coincidenza è avvenuta infatti martedì 12 aprile nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Cittadella, diretto dal dottor Giuseppe Sacco: pronte per il magico e indimenticabile momento del parto ci sono Alice di Villa Del Conte e Chiara, che abita proprio a Cittadella. Dopo il travaglio mettono rispettivamente al mondo Leonardo e Andrea, che godono di ottima salute (e già questa è una splendida notizia). Ciò che lascia a bocca aperta e fa nel contempo sorridere è che il destino ha riservato loro una grande, grandissima sorpresa: le neomamme - che non si conoscevano prima - non solo saranno ora accomunate a vita dal fatto che i loro figli sono nati "in contemporanea", ma hanno anche scoperto di essere a loro volta entrambe nate il 25 maggio 1992. Il "miracolo della vita" colpisce ancora...