“A Natale compro sotto casa": la campagna di Confcommercio per i negozi di vicinato

Anche se i numeri dell’e-commerce sostanzialmente restano immutati rispetto all’andamento dell’anno scorso, con una leggera flessione dell’e-commerce di prodotto (-10% secondo i dati dell’ufficio Studi di Confcommercio), e nonostante una innegabile riduzione dei consumi, il fascino dell’esperienza legata all’acquisto nel negozio fisico non accenna comunque a diminuire, nonostante i rallentamenti legati al caro energia e all’inflazione, che rendono in qualche modo incerto questo periodo natalizio.

Negozi di vicinato

Anticipato dall’incremento degli acquisti nei negozi durante il recente Black Friday, nell’ultimo week end gli eventi legati all’avvio della stagione natalizia nei centri storici hanno evidenziato come ci sia ancora voglia di sperimentare l’esperienza di cercare le merci nei negozi di vicinato. «Capita spesso che il negozio di vicinato sia preferito per la relazione che si viene a creare con il venditore - afferma Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Ascom Padova - per capacità di spiegare i “plus” del prodotto, per le condizioni favorevoli che spesso sono la cifra di un processo di fidelizzazione e di accoglienza che il negoziante mette in atto per rendere l’esperienza di acquisto un momento di benessere e gratificazione per i propri clienti. Queste sono componenti essenziali nella scelta finale e i negozi pieni in questi giorni di avvio ne sono la testimonianza fisica». Ma c’è anche un altro aspetto che non va sottovalutato: «Quando compriamo in un negozio di vicinato - continua Bertin - stiamo dando una mano alle nostre città, oltre che alla nostra economia, permettiamo ad esse di rimanere vive e sicure, grazie alle luci delle vetrine accese che sono un formidabile presidio contro il degrado e l’abbandono. Ecco perché acquistare sotto casa conviene non solo per una mera questione di prezzo, ma costituisce anche un servizio, legato all’assistenza post vendita, oltre a trattarsi di un vero e proprio sostegno alla propria comunità».

Ecco il senso dei claim riportato dal cartello che i negozi potranno esporre nel proprio esercizio: “A Natale compro sotto casa perché mi sento a casa”.