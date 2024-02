NeWawe, la nuova piattaforma di streaming musicale dedicata agli artisti emergenti

L’idea della piattaforma è partita 4 anni fa da una intuizione di Paolo Zanarella; lo scorso anno lui e il figlio hanno incontrato Folladori che aveva un progetto simile e così è nata la società. Il passo successivo è stato creare la piattaforma e raccogliere anche il sostegno di investitori durante “private sale” per poi uscire sul mercato intorno a metà 2024. L’iscrizione sarà gratuita e il funzionamento avverrà anche tramite NFT, Non-Fungible Token. Più visualizzazioni avrà un brano e più crescerà il proprio valore. Oltre un certo numero di visualizzazioni saranno creati degli NFT con i quali gli utenti potranno accedere a determinate utilità e gli artisti monetizzare.

Le parole di Gioele Zanarella

«NeWawe ha lo scopo di garantire all’artista un trattamento meritocratico a 360 gradi – commenta il 24enne Gioele, Ceo della società - quindi sia negli ascolti, assicurando equa visibilità, che nei guadagni, garantendo ritorni corretti e adeguati. Oggi gli artisti guadagnano troppo poco dalle piattaforme di streaming, ma tramite il nostro servizio potranno raggiungere questo obiettivo; offriamo un ritorno economico maggiore, garantendo un mercato più bilanciato tra gli emergenti che saranno sostenuti dagli utenti NeWawe. Vediamo troppi talenti sprecati o non valorizzati dal mercato, che non riescono ad emergere perché non hanno avuto fortuna o non hanno la giusta conoscenza. NeWawe vuole essere la porta per il successo per ogni artista che effettivamente merita di varcarla, mettendo a disposizione le chiavi per poterla aprire grazie all’etica che la contraddistingue e all’aiuto offerto dalle nuove tecnologie, in particolare l’uso della Blockchain, un registro immutabile che permette di registrare e certificare qualsiasi cosa in modo sicuro. Il progetto è dedicato soprattutto agli artisti emergenti ai quali offriamo una vetrina in cui i brani vengano pagati il giusto senza poter “drogare il sistema”: su NeWawe non si può pagare per essere inseriti in una playlist o per “pompare” la propria canzone. Stiamo realizzando uno Spotify decentralizzato: tutta la musica verrà caricata direttamente dagli utenti nel nostro portale, attivo già in versione beta sul sito www.newawe.io e presto saranno prossimamente disponibili le app per Ios e Android».

Come funziona NeWawe?

Un artista che raggiunge un determinato numero di visualizzazioni, ad esempio, potrà vendere alla cifra che deciderà una percentuale dei diritti, ma anche un NFT che valga come biglietto per un suo concerto live oppure un meet&greet con i fan o la partecipazione a un videoclip. L’autore potrà pubblicare liberalmente tutta la sua musica ma, se vorrà accedere a ulteriori servizi, come ad esempio la produzione discografica e l’arrangiamento dei brani, dovrà acquistare una sorta di pass che all’inizio sarà gratuito.

«Se l’artista sottoscrive un abbonamento di basso costo potrà entrare in contatto con un team di professionisti che collaborano con noi - continua Gioele - un musicista alle prime armi potrà venire affiancato da un esperto del campo musicale, un produttore, un insegnante, un arrangiatore o un manager, ad esempio, che lo aiuterà a sviluppare le proprie idee».

«Il progetto è ambizioso»

Nel futuro della startup fino al 2026 c’è anche la fondazione di un’etichetta digitale e il management degli artisti, oltre che l’apertura di “point” dove suonare dal vivo. «Il progetto è ambizioso, ma promette bene già dall’inizio - conclude Zanarella - nel nostro progetto ci sono luoghi dove i nostri artisti si potranno trovare per confrontarsi con professionisti, studi musicali e luoghi dove fare concerti».

Foto articolo da comunicato stampa