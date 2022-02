Esce il singolo “Sacro” di Nicola Lotto che anticipa il nuovo album del cantautore padovano

A due anni dall’EP “Si comincia così” il cantautore padovano Nicola Lotto torna a pubblicare materiale inedito: è disponibile da oggi 18 febbraio in tutti gli store digitali il nuovo singolo “Sacro”. Link agli store. Si tratta del primo brano ad anticipare il suo album d’esordio intitolato “Il canto nudo” prodotto da Flavio Ferri (Delta V, Gianni Maroccolo) e registrato da Marco Olivotto (Giulio Casale).

La canzone

“Sacro” è una «Canzone sulla sconfitta del dolore attraverso la sua sublimazione, sulla riconsiderazione della sacralità di tutte le cose che avvengono - afferma Lotto - È la ritmica della chitarra a trascinare il brano inclinandosi verso un fraseggio quasi funk. A metà canzone si apre una finestra sulla consapevolezza che noi dovremmo imparare a fare i conti col fuoco».

“Sacro” è stato registrato al Moonmusic Studio a Rovereto da Nicola Lotto (voce e chitarre), Marco Olivotto (basso), Simone Filippi (batteria).

Clicca qui per vedere il video lyrics

Nicola Lotto

Nicola Lotto è cantante e chitarrista, cantautore padovano. Le sue canzoni sono influenzate dalla tradizione folk e dal cantautorato, soprattutto di matrice italiana. Con il trio PDMA sperimenta l’unione di cantautorato e musica elettronica. Vanta aperture a Giulio Casale, Omar Pedrini, Sasha Torrisied una partecipazione al Mei25 a Sanremo. Nel 2020 pubblica con VREC Music Label il suo primo lavoro da solista, “Si comincia così”, un EP di 6 brani (dal 20 novembre) che vede la partecipazione di EDDA nel singolo di apertura “Una luce”. Oltre all’attività cantautorale ha al suo attivo numerose esperienze di drammatizzazione e reading, l’ultima in ordine di tempo è dedicata a “Une saison en enfer” di Arthur Rimbaud. Ad inizio 2022 ultima il suo album d’esordio intitolato “Il canto nudo” in uscita in primavera per Vrec/Audioglobe. Il primo singolo estratto è “Sacro”.

Info

IG: https://bit.ly/IG_NL

FB: https://bit.ly/FB_NL8

SP: https://spoti.fi/3gUP8kM

Foto articolo da comunicato stampa