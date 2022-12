“Sempre viva”, il no alla violenza sulle donne anche con un flash mob

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Dal 25 novembre il gruppo loppostodellaviolenza sta portando in giro per strade, piazze e teatri il nuovo flash mob “Sempre viva”. Un attacco improvviso di arte nel quale gesti significativi, uniti ad una ritmatissima musica reggaeton fanno riflettere lo spettatore e lo portano a centrarsi sul problema della violenza.

La performance

Sorrisi, e cuori rossi fanno da scena a questa danza improvvisa. Mani che vanno a coprire occhi per non vedere , bocche che diventano serrate per non parlare, orecchie che si coprono per non sentire, mani che si incrociano per mimare l'amore, mani che vanno veloci per simulare la pazzia, fino a che finalmente unendo il ritmo dei piedi si fa capire che la donna si impone per dire no alla violenza.

Le date

Un flash mob nato a Padova con la voglia di espandersi in giro per l'Italia e non solo. In ballo pronto a diventare un motto di tante donne.

Per la prima realizzazione il giorno 25 novembre son state coinvolte le scuole medie di Pianiga e Cazzago, e il comune di Pianiga.

Il giorno 26 novembre è stato presentato in Piazzale Cuoco a Padova insieme al portierato di quartiere 4B del comune di Padova.

Il 27 novembre in teatro a Bojon.

Ma la programmazione e la richiesta prosegue il 1 dicembre è stato presentato al iniziativa "Fate le Brave" del cantiere delle donne. E presto ci saranno altri flash mob.

La partecipazione

Il flash mob è aperto a chiunque ha voglia di farsi trasportare dal ritmo per urlare forte con noi no alla violenza, ogni giorno è buono per farci sentire.

Loppostodellaviolenza

Loppostodellaviolenza, è un gruppo informale nato nel 2017 da Federica Capecchi e Amabile Bovo, due amiche che hanno ben presto unito forse e idee per aprire le porte ad altri partecipanti e nuovi progetti. Il gruppo attraverso l'arte in varie forme a sensibilizzare il pubblico, del esistenza di varie associazioni che operano nel sociale per contrastare la violenza. E' rivolto a tutti senza discriminazione. Offre attivamente nel territorio performance, laboratori, stage, meditazioni, conferenze e attività di animazione per bambini.

Per saperne di più su di noi e per avere informazioni più dettagliate sul Flash Mob non esitate a contattarci! Mail loppostodellaviolenza@gmail.com

Facebook/Instagram: loppostodellaviolenza