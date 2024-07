Torna in zona termale l'appuntamento annuale con la Notte Bianca

Torna a Montegrotto Terme il grande appuntamento con la Notte Bianca. L’evento, organizzato dall’assessorato alla Manifestazioni turistiche, è per sabato 20 luglio, quando tutto il centro pullulerà di eventi dalle 18 fin oltre la mezzanotte: si potrà passeggiare per le vie della città ascoltando buona musica, sorseggiando un cocktail, mangiando un gelato, ammirando le vetrine dei negozi e facendo shopping nelle attività della città e nei mercatini che saranno lungo le varie strade.

Il programma

Il programma prevede ben 8 spettacoli in 6 location diverse: musica e animazione con Radio Company in Piazza Carmignoto, Cartoon Rock Band all’incrocio degli Scavi: Kartunia cartoon band, in via Ottaviano ballo country, in via Aureliana area bimbi con piccolo luna park e hit da ballare, in piazza Primo maggio ci sarà spettacolo di magia e al parco Mostar la mostra di auto americane, spettacolo di latino-americano e gran finale con le fontane danzanti al Parco Mostar. «Dopo il successo dello scorso anno - afferma l’assessora Laura Zanotto - ci siamo immediatamente messi al lavoro per questa nuova edizione, ormai Notte Bianca è un must per la nostra città - nei volti delle persone percepiamo una grande voglia di fare festa ed è per questo che abbiamo deciso di incrementare gli spettacoli infatti ce ne saranno ben 8 in 6 location diverse con un vasto programma che allieterà adulti e piccini. Lungo le vie principali ci saranno trampolieri e animatori e non mancherà il buon cibo sia dei pubblici esercizi sia dei truck food, accanto a bancarelle e gonfiabili per i bambini. Il dress code della serata? Elegante, sportivo, casual perché sia bianco. Le parole chiave della serata sono divertimento, musica, spensieratezza e shopping».

Viale Stazione

La kermesse interesserà viale Stazione dove all’angolo con via Scavi si potranno cantare i maggiori successi dei primi cartoni animati giapponesi, trasmessi in Italia a partire dalla fine degli anni Settanta che hanno accompagnato i pomeriggi di un’intera generazione, quella degli attuali quaranta-cinquantenni, cresciuti guardando le avventure di Goldrake, Capitan Harlock, Lady Oscar. In piazza Primo maggio Alberto Giorgi e Laura, una coppia di illusionisti noti per i loro spettacoli e le loro apparizioni in programmi televisivi stupiranno adulti e piccini con un originalissimo spettacolo di illusionismo che coniuga abilmente modernità e tradizione conducendo il pubblico nel loro affascinante mondo.

Piazza Carmignoto e via Aureliana

In piazza Carmignoto ci sarà il grande show di Radio Company, con il format «Company in action», con le hits del momento da ballare e da cantare; in via Aureliana all’angolo con via Plinia “Flashdance-solo hit da ballare” un format il cui filo conduttore sono appunto tutte le hit del genere hip-hop e urban del panorama musicale che va dagli anni 90 ai giorni nostri sapientemente mixati da Alberto Martin, dj apprezzato e riconosciuto in tutto il Veneto che sarà affiancato per l’occasione dal performer e vocalist Marco B side, il tutto coordinato dalla Flash dance Academy e l’animazione dei suoi ballerini. In via Scavi-angolo con via Ottaviana prosegue l’animazione con “A star is born” ballo country.

Parco Mostar

Al parco Mostar una mostra di auto americane e l’intramontabile musica latino americana con le esibizioni della scuola Baila Caraibe e la partecipazione delle scuole Guajira son - Simpy dance - Crazy Caraibe Percussioni live by Denis Conga ed Enrico Allegrezza e con le selezioni musicali di Stefano Zalin dj. Per finire alle ore 24 sempre a parco Mostar lo spettacolo che racchiude in sé l’elemento più importante della città termale: l’acqua. Aria, acqua, terra, fuoco prenderanno vita a ritmo delle sette note, una danza armonica degli elementi, l’origine e il principio della creazione dell’universo. L’acqua prende vita e gioca con luci e colori, inizia a danzare su note suadenti per poi adattarsi a ritmi sempre più incalzanti e coinvolgenti, zampilli che girano, si intrecciano, saettano e si spingono fino al cielo in un vortice di emozioni. Ad accrescere la meraviglia lo spettacolo che contrasta da sempre l’acqua, il fuoco, in un’alternanza di sacro e profano e trascina gli spettatori trasmettendo vitalità, forza, calore ed energia.