Notte Bianca, che successo: migliaia di persone in zona termale per fare festa

Ancora un successo per la Notte Bianca di Montegrotto Terme, con un'edizione che ha entusiasmato cittadini e visitatori. Organizzato dall'assessorato alle Manifestazioni turistiche, l'evento ha animato il centro della città dalle 18 di ieri, sabato 20 luglio, fino a tarda notte, offrendo una vasta gamma di attività per tutte le età.

Il programma ha previsto otto spettacoli distribuiti in sei diverse location, con musica e animazione in Piazza Carmignoto grazie a Radio Company, mentre la Kartunia Cartoon Rock Band ha intrattenuto all'incrocio degli Scavi. Via Ottaviano ha ospitato un vivace ballo country, e via Aureliana è diventata un'area bimbi con un piccolo luna park e hit da ballare. Piazza Primo Maggio ha visto lo spettacolo di magia della coppia di illusionisti Alberto Giorgi e Laura, mentre il Parco Mostar ha accolto una mostra di auto americane e spettacoli di latino-americano, culminando con le fontane danzanti a mezzanotte.

«L'edizione di quest'anno - ha dichiarato l'assessora Laura Zanotto - è stata un vero trionfo con la partecipazione di migliaia di persone. Dopo il successo dello scorso anno, ci siamo impegnati per rendere la Notte Bianca ancora più speciale, aggiungendo ulteriori spettacoli e diversificando le attrazioni. La risposta del pubblico è stata straordinaria, confermando quanto questo evento sia ormai un appuntamento irrinunciabile per la nostra comunità» L'assessora ha sottolineato l'importanza dell'atmosfera festosa che si respirava per le strade principali, animate da trampolieri, animatori, bancarelle, gonfiabili per i bambini e un'ampia offerta gastronomica, sia dai locali che dai food truck. «Le parole chiave sono state divertimento, musica, spensieratezza e shopping» ha aggiunto Zanotto.