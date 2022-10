Un mese di grandi eventi: torna in città Novembre PataVino

Torna anche quest'anno Novembre Patavino, con la sua nona stagione che coinvolgerà tutta la città. Un Festival che a ogni edizione propone eventi di assoluto livello con ospiti di fama nazionale ma anche iniziative culturali e conviviali per promuovere le eccellenze artistiche ed enogastronomiche del nostro territorio.

Novembre PataVino

Per questa edizione la rassegna propone tre diversi format e più di un mese di eventi di altissima qualità. Un vero e proprio festival che invaderà la città e i suoi luoghi più caratteristici con un ricco calendario di concerti, degustazioni, visite guidate, spettacoli e reading letterari dal 4 novembre fino al 10 dicembre 2022. Dopo il successo crescente delle scorse edizioni la rassegna, ideata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori e promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, propone anche quest’anno un programma che è frutto della sinergia tra enti pubblici, istituzioni, commercianti, aziende, associazioni culturali, artisti e produttori, che parteciperanno alle iniziative in una logica di rete che abbraccerà la città per promuovere al meglio il territorio e le sue numerose eccellenze. «Si tratta di un vero e proprio Festival di eventi - dichiara Andrea Colasio, Assessore alla Cultura - con oltre 30 appuntamenti che ospiteranno alcune grandi personalità nazionali e al tempo stesso offriranno un palcoscenico alle numerose produzioni culturali padovane. Un programma coinvolgente e di grande spessore che contribuisce allo sviluppo del territorio in tutte le sue forme. Una vetrina alle numerose eccellenze padovane e un modo per dare ai cittadini e ai turisti la possibilità di frequentare i luoghi più caratteristici della città con momenti di incontro e convivialità». Aggiunge Antonio Bressa, assessore alle attività pe commercio: «Anche il commercio sarà protagonista con proposte di menu a tema e degustazioni per valorizzare le tipicità dei sapori del territorio e coinvolgere il pubblico in esperienze enogastronomiche ispirate ai prodotti di stagione. Un'iniziativa che a pieno titolo si conferma punto di riferimento importante per la programmazione autunnale degli eventi cittadini. Un ringraziamento, dunque, all'Associazione Veneto Suoni e Sapori per l'impegno dimostrato anche quest'anno nel voler allestire un cartellone di eventi con passione e competenza riuscendo a regalarci anche per il 2022 un intenso Novembre PataVino».

Partner

Proprio nell’ottica di far conoscere meglio il vivace tessuto produttivo e culturale patavino, agli appuntamenti dal vivo si aggiungeranno anche contenuti video, con interviste e contributi esclusivi che verranno promossi tramite i canali social ufficiali della kermesse (FB, IG, Youtube e Telegram @suonipatavini). Il programma completo del Novembre PataVino è disponibile sul sito www.novembrepatavino.it. Numerosi i partner che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: a cominciare dal main sponsor Banca Patavina – istituto che da sempre supporta il territorio attraverso iniziative di carattere culturale e sociale e che rinnova per il quinto anno consecutivo il suo sostegno al progetto – per proseguire poi con gli sponsor Autoserenissima Land Rover (presente sin dalla prima edizione), IN’S e Stylplex. Importanti anche le partnership con Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Caffè Pedrocchi, Callegari Gioielli, Gelateria La Romana e le collaborazioni di prestigiose istituzioni come la Veneranda Arca del Santo, la Basilica e Convento di Sant’Antonio Delegazione Pontificia, la Diocesi di Padova, Venice Promex e Fotoclub Padova. Media partner della rassegna Radio Padova e Easy Network che promuoveranno i contenuti di Novembre PataVino attraverso interviste esclusive e campagne promozionali.

Padova Meravigliosa

Tre i format di questa nona edizione, con proposte per ogni tipo di pubblico - dagli appassionati di eventi culturali ai food & wine lovers - quasi tutte ad ingresso gratuito. Il primo è "Padova Meravigliosa tra arte, parole e musica", che dedicherà ampio spazio a letteratura, arte, musica, teatro e fotografia attraverso incontri, concerti, visite guidate e reading nelle sale più belle della città, inclusi i siti inseriti nella World Heritage List dell'UNESCO: dalla Cappella degli Scrovegni al Battistero del Duomo, dall'Oratorio di San Giorgio al Teatro Verdi, dall'Orto Botanico alla Sala della Carità. Un'occasione per raccontare Padova attraverso i suoi spazi culturali, religiosi, artistici e architettonici più prestigiosi. Ad aprire la programmazione venerdì 4 novembre alle ore 21:15 nel principale teatro padovano, il Teatro Verdi, un viaggio nel tempo, in forma di reading, per riscoprire le donne che hanno regalato a Padova l’idea del cambiamento compiendo passi importanti per la Storia della città. In scena la scrittrice Silvia Gorgi e l'attrice Cristina Maffia. Il cartellone proseguirà a cadenza quasi quotidiana scandito da percorsi culturali, riflessione scientifica e incontri focalizzati sull’attualità. Molti gli incontri con scrittori e autori che, partendo dai loro ultimi libri, si racconteranno e dialogheranno su temi e argomenti che spaziano dall’economia all’ambiente, dall'arte alla filosofia. Tra gli ospiti personalità illustri della scena nazionale come Adone Brandalise e Francesco Valagussa (12 novembre), Beppe Severgnini (16 novembre), Alan Friedman (21 novembre), Telmo Pievani (29 novembre), Gian Antonio Stella e Tito Boeri (30 novembre). Una finestra dedicata alle donne eccellenti è l’incontro di domenica 20 novembre nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi. Protagoniste otto donne tra scienza, cultura e imprenditoria. Un modo per raccontare l’universo femminile nel mese che celebra la Giornata contro la violenza sulle donne. Tra le proposte musicali in cartellone l’oratorio di San Giorgio ospiterà domenica 13 novembre un concerto del Coro di voci bianche Cesare Pollini diretto da Marina Malavasi. Seguirà giovedì 17 novembre un evento speciale tra arte e musica per scoprire uno dei luoghi più significativi del patrimonio artistico e religioso padovano, il Battistero del Duomo, con il concerto del chitarrista peruviano David Soto Chero. Per la prima volta il foyer del Teatro Verdi si trasformerà, come nella tradizione delle grandi città europee, in una sala da concerti. Sabato 19 novembre si esibirà il quartetto d’archi femminile Les Fleurs Ensamble con musiche tratte da Vivaldi, Piazzolla e Morricone. Spazio come sempre al teatro con una prima assoluta al Teatro Maddalene del nuovo spettacolo di Massimo Carlotto e Maurizio Camardi (7 dicembre) Due amici - uno scrittore, l’altro musicista - raccontano un percorso lungo ormai trent’anni di creazione e sviluppo di progetti teatrali, musicali, cinematografici e televisivi. Una storia di incontri, condivisioni, esperienze, aneddoti. Uno sguardo sul mondo, sull’Italia che è cambiata. Il format introduce speciali visite guidate ed esperienze immersive in alcuni dei luoghi del patrimonio artistico, culturale e architettonico della città. Dai segreti dell’Orto Botanico (domenica 6 novembre) alla scoperta dei capolavori di Giotto nella Cappella degli Scrovegni (mercoledì 23 novembre).

Storie e sapori del territorio

Questa parte di programma sarà dedicata ai sapori del territorio, con la proposta di menu a tema, workshop, degustazioni e cene gourmet per valorizzare le tipicità dei sapori del territorio e coinvolgere il pubblico in nuove esperienze enogastronomiche. Il tutto accompagnato dai migliori vini dei Colli Euganei. Tra i protagonisti il Borgo del Carmine dedicherà, venerdì 11 novembre, una serata per la festa di San Martino, un percorso enogastronomico ispirato al territorio e alla stagionalità dei suoi prodotti come la zucca e le castagne. L’Enoteca Mediterranea proporrà, invece, una serata di degustazione di prodotti e vini a chilometro zero (sabato 12 novembre) mentre al Caffè Letterario Treccani si potrà cenare accompagnati dalla musica jazz di Elisa Paladin & Friends (sabato 3 dicembre). Novità di quest’anno sono gli incontri enogastronomici, i workshop e le esperienze del gusto. Dalla degustazione di formaggi condotta da uno dei massimi esperti a livello nazionale, il giornalista Alberto Marcomini (Barco Teatro, 25 novembre) ad un percorso sensoriale tra prodotti a Km0 e tango argentino (Palazzo Conti, 2 dicembre), dal cioccolato accompagnato dai vini del territorio (Caffè Pedrocchi, 25 novembre) a un viaggio nel mondo del Veggie per imparare alcuni dei piatti della tradizione italiana rivisitati (GingerGi, giovedì 24 novembre). Giovedì 1 dicembre alla Sala Rossini tornerà infine il tradizionale Gala delle Botteghe Storiche, evento speciale tra parole, musiche e immagini dedicato ai locali storici della città per raccontare tradizioni, antichi mestieri e personaggi che hanno fatto la storia di Padova. Per l'occasione verrà consegnata una targa celebrativa per i 100 anni della Pizzeria Orsucci.

Contenuti video

Sei video ci porteranno in alcuni dei locali più amati dai padovani per scoprire i più originali abbinamenti tra Cicchetti e vini: un'occasione per promuovere i prodotti e il commercio del territorio attraverso i tipici cicchetti padovani ispirati alla stagione autunnale abbinati ai migliori vini dei Colli Euganei. I contenuti video e il programma completo di tutto il Festival saranno disponibili sul sito www.novembrepatavino.it e sui canali social Suoni Patavini.

Programma completo

Il programma completo di Novembre Patavino:

VENERDÌ 4 NOVEMBRE | ORE 21:15

RIDOTTO TEATRO VERDI via dei Livello, 32 | Padova

LE DONNE NELLA STORIA DI PADOVA

DOMENICA 6 NOVEMBRE | ORE 10:30

ORTO BOTANICO via Orto Botanico 15 | Padova

I SEGRETI DELL'ORTO BOTANICO

DOMENICA 6 NOVEMBRE | ORE 17:30

POUR MOI BOTTEGA OTTICA via Daniele Manin 26 | Padova

NOTE DI PIANOFORTE CON SERGIO COSSU

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE | ORE 21

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

ESSERE PADOVA: UNA RICETTA PER LA FELICITÀ

VENERDÌ 11 NOVEMBRE | ORE 18:30

SALA DELLA GRAN GUARDIA piazza dei Signori | Padova

ALLA SCOPERTA DELLA PADOVA ANTICA: STORIA, ARCHEOLOGIA, RACCONTI

VENERDÌ 11 NOVEMBRE | DALLE ORE 18:30

BORGO DEL CARMINE piazza Petrarca | Padova

IL VENERDÌ AL CARMINE: ESPLORA, SOGNA, SCOPRI E DEGUSTA

SABATO 12 NOVEMBRE | ORE 18

SPAZIO35 CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova

ARTE E FILOSOFIA: FRANCESCO VALAGUSSA INCONTRA ADONE BRANDALISE

SABATO 12 NOVEMBRE | DALLE ORE 19

ENOTECA MEDITERRANEA via del Carmine 6a | Padova

SLOW FOOD & WINE A KM0

DOMENICA 13 NOVEMBRE | ORE 11

MERCATO SOTTO IL SALONE piazza delle Erbe e piazza dei Frutti | Padova

LE PIAZZE DEL GUSTO

DOMENICA 13 NOVEMBRE | ORE 18:30

ORATORIO DI SAN GIORGIO piazza del Santo | Padova

CORO DI VOCI BIANCHE CESARE POLLINI

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE | ORE 18

SALA DELLA CARITÀ via S.Francesco 61 | Padova

BEPPE SEVERGNINI: 50 MOTIVI PER ESSERE ITALIANI

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE | ORE 18:30

BATTISTERO DELLA CATTEDRALE piazza Duomo | Padova

NOTE DI CHITARRA AL BATTISTERO DEL DUOMO

SABATO 19 NOVEMBRE | ORE 18

FOYER TEATRO VERDI via dei Livello 32 | Padova

VIVALDI, PIAZZOLLA, MORRICONE

DOMENICA 20 NOVEMBRE | ORE 17:30

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

RINASCITE. DA PADOVA NEL MONDO: STORIE DI IMPRESE, SCIENZA, CULTURA

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE | ORE 18

SALA DELLA CARITÀ via S.Francesco 61 | Padova

ALAN FRIEDMAN: IL PREZZO DEL FUTURO

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE | ORE 18

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI piazza Eremitani 8 | Padova

I SEGRETI DI GIOTTO EVENTO SPECIALE

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE | ORE 18:30

GINGERGI VEGGIEPOP RESTAURANT via Bronzetti 18 | Padova

CINQUE SENSI VEGGIE

VENERDÌ 25 NOVEMBRE | ORE 17:30

SALA BIANCA CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

100% CIOCCOLATO

VENERDÌ 25 NOVEMBRE | DALLE ORE 20:30

BARCO TEATRO via Orto Botanico 12 | Padova

ALBERTO MARCOMINI: L’ARTE CONTEMPORANEA DEL FORMAGGIO

DOMENICA 27 NOVEMBRE | ORE 18

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE TRA PAROLE E MUSICA

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE | ORE 18

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

TELMO PIEVANI: LA NATURA NON CI GIUDICA

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE | ORE 17:30

SALA DEL ROMANINO piazza Eremitani 8 | Padova

GIAN ANTONIO STELLA INTERVISTA TITO BOERI

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE | ORE 18

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

GALA DELLE BOTTEGHE STORICHE PADOVANE

VENERDÌ 2 DICEMBRE | ORE 19

PALAZZO CONTI vicolo dei Conti 14 | Padova

DEGUSTANGO: 5 SENSI IN BALLO

SABATO 3 DICEMBRE | DALLE ORE 20:30

CAFFÈ LETTERARIO TRECCANI via Umberto I° 2/8 | Padova

CENA IN MUSICA: ELISA PALADIN & FRIENDS

DOMENICA 4 DICEMBRE | ORE 17

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

CARTONI ANIMATI IN JAZZ

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE | ORE 21:15

TEATRO MADDALENE via S. Giovanni da Verdara 40 | Padova

TRENT'ANNI SCRITTI E SUONATI PRIMA ASSOLUTA

SABATO 10 DICEMBRE | ORE 17

GELATERIA LA ROMANA piazzetta Milano | Padova

NOTE GOSPEL CON SUMMERTIME LAB