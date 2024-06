Un nuovo McDonald's nella Bassa: approvato il progetto, aprirà entro fine anno

McDonald’s arriva a Este: la nota catena di ristoranti sbarca anche in territorio atestino, trovando sede nell’area conosciuta come ex Ferro, compresa tra via Gambina e la Sr 10: così è stato deciso con la deliberazione di giunta n. 77/2024, in cui è stato approvato lo schema di convenzione fra il Comune di Este e Real Energy srl, ditta proprietaria dell’area in cui si realizzerà l’intervento.

McDonald's a Este

Commenta il sindaco Matteo Pajola: «È un segnale molto positivo. Il binomio fra una serie di lavori pubblici epocali e senza precedenti e l’arrivo di investimenti importanti da parte di privati conferma un momento di grande dinamicità che la città sta vivendo. Compito degli amministratori è anche quello di rendere la Città particolarmente attrattiva ed accogliente e favorire coloro che portano risorse e lavoro. Questa vitalità è una conferma che dal punto di vista economico e lavorativo si è avviata una nuova fase positiva per Este: permetterà non solo di creare nuovi posti di lavoro, ma rappresenterà anche un servizio importante per i numerosi studenti che gravitano all’interno della Città. Del resto l’azienda Mc Donald’s non investe a caso, ma solo a seguito di indagini di mercato molto puntuali». Oltre al ristorante Mc Donald’s, verra realizzato anche un secondo edificio commerciale, di cui non si conosce ancora la tipologia di attività che vi troverà sede. La realizzazione dell’opera, prevista entro la fine dell’anno, non graverà sulla viabilità. «Ogni aspetto - conclude Pajola - è stato esaminato con attenzione, com’è doveroso. Oltre a tutti i cantieri pubblici, a breve, partiranno anche altri importanti investimenti privati che, come detto, denotano che la Città è sulla strada giusta per un rilancio economico e lavorativo. Dopo Padova, Este è la città con maggiori investimenti pubblici in corso e questo farà la differenza».