A tutta... pasta, tra ristorante e bottega: aperto in pieno centro storico "Miscusi"

Vista mozzafiato, e piatti da leccarsi i baffi: Miscusi, brand italiano di pasta, ha aperto lunedì 7 giugno il suo nuovo locale in Piazza dei Frutti a Padova, raggiungendo così quota 12 ristoranti in Italia.

Nuova apertura

Il nuovo locale, su due piani, ospita circa 80 coperti al chiuso e 32 nel dehor, che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi a oltre 120 posti appena sarà possibile aumentare il numero dei tavolini. Il locale di Padova ha anche una novità: uno spazio dedicato alla Bottega, al piano terra, nella quale poter acquistare pasta fresca, sughi, condimenti e tutti i prodotti che quotidianamente vengono serviti sulle tavole dei "Miscusi" per replicare a casa i piatti cult del brand. A oggi sono circa 20 le persone che lavoreranno nel ristorante tra store manager, cucina, sala e bottega.

Menu

Per questa nuova apertura, anche il menù di Miscusi è rinnovato e punta tutto su ingredienti di stagione, sostenibili e che, abbinati, favoriscano un piatto bilanciato. Miscusi, infatti, ha come "missione" quella di "rendere felici le persone diffondendo uno stile di vita mediterraneo", e questo si riflette soprattutto nel menù che predilige piatti basati sui cereali, ingrediente base della dieta mediterranea, abbinati a verdure e condimenti della tradizione in una combinazione di “Good carbs” che accontenta tutti i palati. Afferma Alberto Cartasegna, Ceo di Miscusi: «Siamo orgogliosi, dopo un anno difficile come quello appena trascorso, di aprire finalmente a Padova. Il covid ci ha solo rallentati ma non ci ha fermati. Abbiamo scelto questa città per il suo fascino e per i tanti giovani che ci abitano e ci siamo innamorati della scenografica location in Piazza dei Frutti con la sua grande sala affacciata sulla piazza del mercato. Siamo fiduciosi che i padovani accoglieranno questa apertura con il loro rinomato entusiasmo e ci auguriamo apprezzino la nostra proposta, fatta di buona pasta che fa bene a noi e al Pianeta».

Padova

Miscusi inaugurerà poi il locale di Padova con una festa che si terrà ad inizio luglio, e ingredienti immancabili dell’inaugurazione saranno la musica dal vivo e il vino offerto dalla casa. Orari attuali di apertura (potrebbero variare in base ad eventuali misure anti covid): ristorante aperto tutti i giorni dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23; Bottega aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 (orario continuato).