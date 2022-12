Gigi Pipa, apre in piazza Insurrezione a Padova il "corner" della pizzeria gourmet di Este

Nuova apertura in arrivo in pieno centro storico a Padova. E che apertura: sbarca all'angolo tra piazza Insurrezione e via Aquileia Gigi Pipa, nota pizzeria gourmet di Este premiata dal Gambero Rosso con i Tre Spicchi, il massimo riconoscimento possibile.

Gigi Pipa

Gigi Pipa prenderà il posto del bar Dolce Amaro e - come spiega "Il Mattino di Padova" - aprirà i battenti giovedì 22 dicembre vendendo inizialmente solo i suoi panettoni. Con l'arrivo del nuovo anno, però, nel nuovo locale padovano sarà possibile non solo fare colazione ma poter anche gustare la famosa pizza in teglia per asporto, celebre in tutta Italia per la sua alta digeribilità legata alla lunga lievitazione e per l'utilizzo di tutti i prodotti dell'orto che da Gigi Pipa coltivano a chilometri zero (per non dire a "metri zero") in un orto nelle vicinanze della pizzeria. Gigi Pipa andrà a impreziosire ulteriormente il nascente "luxury district", quadrilatero che toccherà piazza Insurrezione, via San Fermo e Piazza Garibaldi