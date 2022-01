Si inaugura un nuovo mercato agricolo a Piove di Sacco

Al via, dal 21 gennaio (il taglio del nastro è previsto alle 10), un nuovo mercato agricolo, il cui gestore è Cia Padova, ogni venerdì dalle 8 alle 13 in piazza Vittorio Emanuele II a Piove di Sacco.

Le realtà del territorio

Presenti diverse aziende del territorio, che proporranno eccellenze quali ortofrutta, carne, formaggi, miele e vino. Tutti prodotti garantiti e controllati. Si tratta di un settore che sta continuando a crescere pure in questo periodo. A tal proposito, i dati parlano di un +14% di acquisti nei mercati agricoli e nei punti di vendita diretta all’interno delle aziende agricole dalla primavera del 2020, come indicato nel “Rapporto sulla domanda e l’offerta dei prodotti alimentari nell’emergenza Covid-19”, redatto da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). «Sono numeri indubbiamente molto significativi – spiega il responsabile dei mercati agricoli di Cia Padova, Massimo Lazzarin – che danno la cifra dell’importanza del comparto, soprattutto nell’attuale contesto storico. Le famiglie stanno sempre di più prediligendo i prodotti buoni, genuini e controllati».

I vantaggi della vendita diretta

Proprio grazie alla vendita diretta, precisa lo stesso Lazzarin, «siamo in grado di accorciare la filiera. Vi sono meno passaggi, a tutto vantaggio del consumatore finale. Si va così verso il consolidamento di un rapporto di fiducia tra i clienti e le imprese agricole. Che si traduce, nella pratica, in un legame con il territorio: questo, peraltro, è uno degli obiettivi che da sempre ci siamo prefissi». Il nuovo mercato agricolo di piazza Vittorio Emanuele II – auspica Cia Padova – diventerà un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini. Siamo orgogliosi di poter offrire tale servizio alla comunità».

«Ci sentiamo di lanciare un appello affinché vengano acquistate tipicità italiane – aggiunge Lazzarin – In questo modo si favorisce il ciclo virtuoso dell’economia locale e, allo stesso tempo, un reddito dignitoso agli agricoltori».

I mercati a Piove di Sacco

«Questo mercatino ci ha convinto fin da subito – commenta l’assessore alle Attività produttive del Comune di Piove di Sacco, Luca Carnio - Volentieri abbiamo sposato il progetto. In prima battuta, va a valorizzare la filiera agroalimentare del territorio; in secondo luogo, il ciclo dalla terra alla tavola è un modo sano di concepire l’alimentazione. Ci auguriamo si instaurino pure delle proficue sinergie col mercato ittico del venerdì mattina – precisa lo stesso assessore – in una logica di aiuto reciproco. In ogni caso siamo certi che ne beneficerà tutto il commercio di prossimità della città. Infine, la riteniamo anche un’iniziativa finalizzata a valorizzare la tradizione contadina che tanta importanza ha avuto nella storia e nello sviluppo della Saccisica».