Tavole Tauriliane, il nuovo presidente è Alberto Baù

È Alberto Baù, del ristorante “Enotrattoria da Serafino”, il nuovo presidente dell’associazione “Tavole Tauriliane”: lo hanno deciso i soci riuniti in assemblea che, inoltre, hanno assegnato a Cristian Rigato, del ristorante Afazenda, il ruolo di vicepresidente e confermato Paolo Putti, della trattoria La Tavolozza, come segretario.

Tavole Tauriliane

Baù, che raccoglie il testimone da Nicola Lionello del ristorante Taparo, proviene da una famiglia di ristoratori: il papà Serafino ha avviato nel 1983 l’allora trattoria San Daniele, che adesso, mutato il nome in “Enotrattoria da Serafino” vede protagonisti i tre fratelli Alberto, Matteo e Giacomo. Nata nel 2006, l’associazione “Tavole Tauriliane” raggruppa ben 12 attività di ristorazione ubicate nel Comune di Torreglia e ha lo scopo di promuovere il territorio dei Colli Euganei e le sue eccellenze agroalimentari e gastronomiche, attraverso proposte culinarie innovative, ma saldamente ancorate alle tradizioni locali e alla stagionalità. Protagonista di tante iniziative, l’associazione non si è fermata neppure di fronte alla pandemia: memorabile il “cenone da asporto” organizzato il 31 dicembre 2020, con centinaia di “box” consegnati personalmente dagli chef a casa delle singole famiglie. Tra le iniziative più importanti, organizzate dalle Tavole Tauriliane, rientrano sicuramente “Torreglia sotto le stelle”, la “Notte bianca e rossa”, lo “Street food in piazza” e molte altre. Non ultima, “l’adozione” della rotonda stradale di ingresso a Torreglia, a riprova dell’attenzione che l’associazione riversa sul territorio a 360 gradi.

Alberto Baù

«Dopo un periodo molto complicato per le nostre attività - commenta il neo eletto presidente Baù - vogliamo ripartire con le proposte che tanto sono state apprezzate dai consumatori negli anni scorsi, con la volontà di promuovere e sostenere un territorio che, non a caso, è stato ribattezzato la “food valley” italiana». A salutare il nuovo presidente è intervenuto, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Torreglia, l’assessore alle attività economiche Alberto Bettin, che ha sottolineato l’importanza della costante collaborazione tra amministrazione locale e “Tavole”, nello sforzo comune di rispondere alle esigenze turistiche sempre più importanti, anche per l’economia stessa della cittadina ai piedi dei Colli Euganei.

Appe Padova

«È un onore - commenta Erminio Alajmo, Presidente dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi - poter avere tra i nostri soci quasi tutte le attività che danno vita alle Tavole Tauriliane: una compagine compatta e moderna, che organizza attività di cui beneficia non solo il territorio di Torreglia e dei Colli Euganei, ma che danno lustro all’intera provincia. Al nuovo Presidente Alberto Baù porgo i miei personali auguri di buon lavoro, confermando il pieno supporto di APPE alle iniziative che vorrà organizzare».

I soci

I soci delle Tavole Tauriliane: Antica Trattoria Antenore - Antica Trattoria Ballotta - Antica Trattoria Taparo - Dario Ricevimenti - Enoteca San Daniele - Osteria Volante - Ristorante Afazenda - Ristorante La Cantinetta - Ristorante La Tavolozza - Ristorante Rifugio Monte Rua - Trattoria Al Pirio - Trattoria La Griglia