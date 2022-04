Oli d’Italia del Gambero Rosso 2022: nella guida una realtà della provincia

Presentata la dodicesima edizione della guida Oli d’Italia 2022 di Gambero Rosso, la pubblicazione in italiano e in inglese che traccia la mappa delle eccellenze dell’oro verde made in Italy. Premiato con le Tre foglie, il massimo riconoscimento, il Frantoio di Cornoleda di Cinto Euganeo l’olio extravergine Blend 2021.

La guida

Dodicesima edizione della guida che traccia la mappa dei migliori oli extravergine Made in Italy. Per il quarto anno la guida è edita in italiano e in inglese e si conferma uno strumento indispensabile per la sua capacità di sintesi e facilità di lettura degli oli e delle aziende recensite. 482 le aziende presenti con 861 oli extravergine di altissima qualità e 217 le Tre Foglie e 271 le Due Foglie Rosse, ovvero le etichette che sono sulla soglia della perfezione. 26 i premi speciali, 29 le aziende che hanno ricevuto La Stella, il simbolo assegnato ai produttori premiati con le Tre Foglie per 10 anni.

La situazione in Veneto

Una flessione drammatica e dolorosa per la regione olivicola più significativa nell’area del Nord-Est. Il Veneto passa dalle 3mila tonnellate della scorsa campagna olearia alle 735 di quella attuale, subendo un calo del 76%. Si conferma quindi la pessima performance sotto il profilo quantitativo dovuta a eventi climatici avversi e fitopatie che si sono alternati in tutto il corso del 2021. A difendere la produzione ci ha pensato il percorso di qualità ormai scelto da molti produttori che si confermano ai vertici nazionali anche in annate difficili come questa.

Per scoprire le Tre foglie 2022

https://www.gamberorosso.it/tag/tre-foglie-2022/

Geografia delle Tre Foglie 2022

Toscana: 43

Puglia: 42

Sicilia: 20

Umbria: 19

Calabria: 17

Abruzzo: 15

Lazio: 14

Campania: 13

Marche: 8

Emilia-Romagna: 6

Sardegna: 6

Liguria: 4

Molise: 4

Basilicata: 3

Trentino: 2

Veneto: 1